15 Jahre Garantie: Was bieten Programme mit besonders langer Laufzeit?

In der Regel geben Autohersteller beim Neuwagenkauf eine Garantie von zwei Jahren. Wer sich noch länger absichern wollte, musste meist Anschlussgarantien abschließen und diese entsprechend bezahlen. Inzwischen verändert sich das. Es scheint, als würden lange Garantien immer mehr zum Verkaufsargument gemacht werden. Fünf, sechs oder gar sieben Jahre sind keine Ausnahmefälle mehr, einzelne Programme bieten sogar bis zu 15 Jahren Absicherung.

Das klingt für Kunden im ersten Moment sehr verlockend – je länger die Garantie, desto länger der Schutz. Ganz so simpel ist es aber nicht, denn hinter den großen Zahlen stecken manchmal ausgeklügelte Konzepte, die den Käufer an Bedingungen binden. Beispielsweise verlängern einige Hersteller die Garantie nur dann, wenn der Service regelmäßig bei einer Vertragswerkstatt durchgeführt wird. Das macht die Garantie zum Instrument der Kundenbindung.

Der Blick ins Kleingedruckte lohnt sich deshalb besonders. Entscheidend ist nicht allein die Laufzeit, sondern auch die Kilometergrenze, der Umfang der abgedeckten Bauteile und die Frage, ob der Schutz automatisch gilt oder jedes Jahr neu aktiviert werden muss. Gerade bei modernen Autos mit viel Elektronik, Assistenzsystemen und elektrifizierten Antrieben kann eine lange Absicherung ein starkes Argument sein. Sie ersetzt aber nicht die genaue Prüfung der Bedingungen. Wir haben uns fünf Hersteller mit besonders langen Garantielaufzeiten ausgesucht und deren Angebot genauer betrachtet.

Toyota: Bis zu 15 Jahre Garantie Mit "Toyota Relax" bietet der japanische Autobauer eines der umfangreichsten Garantieprogramme auf dem deutschen Markt an. Nach Ablauf der regulären dreijährigen Neuwagengarantie oder nach 100.000 Kilometern erhalten Kunden nach jeder planmäßigen Wartung bei einem autorisierten Toyota-Partner automatisch eine zusätzliche Garantie für weitere zwölf Monate oder 24 Monate, beziehungsweise bis zur nächsten Inspektion.

Dieses Prinzip lässt sich Jahr für Jahr wiederholen. So kann der Garantiezeitraum auf insgesamt bis zu 15 Jahre ab Erstzulassung oder maximal 250.000 Kilometer anwachsen. Die Garantie ist dabei fahrzeuggebunden und geht bei einem Besitzerwechsel auf den nächsten Halter über.

Ein Vorteil: Auch Fahrzeuge, deren bisherige Garantie bereits ausgelaufen ist, können wieder in das Programm aufgenommen werden. Voraussetzung ist, dass die Wartung bei einem Toyota-Vertragspartner durchgeführt wird und das Fahrzeug die Bedingungen des Programms erfüllt.

Abgedeckt sind zahlreiche mechanische, elektrische und elektronische Komponenten. Verschleißteile wie Bremsbeläge, Kupplungsscheiben oder Wischerblätter sind dagegen – wie bei Herstellergarantien üblich – ausgeschlossen.

Nissan: Zehn Jahre über das Serviceprogramm Mit dem Programm "Nissan More" verfolgt Nissan ein ähnliches Konzept. Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie verlängert sich der Schutz nach jeder Inspektion bei einem Nissan-Vertragspartner automatisch um ein weiteres Jahr. Insgesamt sind bis zu zehn Jahre, genauer gesagt 200.000 Kilometer möglich. Die Garantie gilt für Pkw mit Verbrenner-, Hybrid- und Elektroantrieb und ist an das Fahrzeug gebunden. Beim Verkauf profitiert somit auch der nächste Besitzer.

Der Schutz umfasst, ähnlich wie bei Toyota, zahlreiche mechanische, elektrische und elektronische Bauteile. Zusätzlich sind Bauteile wie Einspritzdüsen, Kraftstoffverteiler, Thermostate, Turbolader und Kompressoren abgedeckt. Nicht inbegriffen sind Verschleißteile oder Schäden durch unsachgemäße Nutzung.

Anders als bei einer klassischen Werkgarantie wird der Schutz bei Nissan jeweils nur bis zum nächsten Wartungsintervall verlängert. Das Programm dient daher nicht nur der Absicherung des Kunden, sondern auch der langfristigen Bindung an das Händlernetz. Für noch mehr Schutz gibt es außerdem das Nissan-More-Plus-Programm, allerdings gegen Aufpreis. Diese Absicherung gilt dann europaweit und umfasst mechanische, elektrische und elektronische Fahrzeugkomponenten.

Kia: Sieben Jahre als Markenzeichen Kia gehört zu den Pionieren langer Garantien in Europa. Bereits seit vielen Jahren gewährt der Hersteller sieben Jahre Garantie oder bis zu 150.000 Kilometer. In den ersten drei Jahren gilt die Garantie ohne Kilometerbegrenzung.

Im Gegensatz zu den Serviceprogrammen von Toyota oder Nissan handelt es sich um eine klassische Herstellergarantie, die bereits beim Neuwagenkauf vollständig zugesichert wird. Zusätzliche Aktivierungen oder jährliche Verlängerungen sind nicht notwendig. Die Garantie ist ebenfalls fahrzeuggebunden. Das wirkt sich positiv auf den Wiederverkaufswert aus.

Abgedeckt werden die meisten wichtigen Fahrzeugkomponenten. Einzelne Bauteile besitzen allerdings eigene Garantiezeiträume. So gelten beispielsweise für die Starterbatterie oder das Infotainmentsystem teilweise kürzere Fristen. Verschleißteile sind grundsätzlich ausgenommen. Mit der siebenjährigen Garantie hat sich Kia über Jahre ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut, das inzwischen eng mit der Marke verbunden ist.

Mazda: Sechs Jahre ab Werk Mazda gewährt in Deutschland eine Neuwagengarantie von sechs Jahren beziehungsweise 150.000 Kilometern. Damit liegt die Marke deutlich über dem Branchendurchschnitt. Ein Unterschied zu den anderen Programmen: Die Garantie gilt ab Werk und muss nicht durch regelmäßige Verlängerungen aktiviert werden. Kunden erhalten somit von Anfang an Planungssicherheit über einen langen Zeitraum.

Auch hier ist der Leistungsumfang ähnlich wie bei den anderen Herstellern – Verschleißteile ausgenommen. Mazda setzt damit auf ein vergleichsweise einfaches und transparentes Konzept: lange Laufzeit ohne zusätzliche Bedingungen.

Hyundai verzichtet auf eine Kilometergrenze Hyundai verfolgt bei seiner Garantie wieder einen anderen Ansatz. Statt einer besonders langen Laufzeit verzichtet der koreanische Hersteller auf eine Kilometerbegrenzung. Die Neuwagengarantie gilt für fünf Jahre – unabhängig davon, wie viele Kilometer das Fahrzeug in dieser Zeit zurücklegt.

Gerade Vielfahrer profitieren von diesem Konzept. Wer jährlich hohe Laufleistungen erreicht, kann dadurch unter Umständen besser abgesichert sein als bei anderen Garantien mit Kilometerlimit.

Das Programm umfasst zahlreiche wichtige Fahrzeugkomponenten und gilt ohne zusätzliche Aktivierung. Voraussetzung ist lediglich die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungsintervalle.