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30 Meter unter 30.000 Litern Sprit: Tank-Lkw schleift 911 mit

30 Meter unter 30.000 Litern Sprit
Tank-Lkw schleift 911 mit

Ein spektakulärer Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einem Tanklastwagen hat am Mittwochmorgen (29.7.2026) auf der Staatsstraße SS51 bei Toblach in Südtirol einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.07.2026
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Lkw Unfall mit Porsche 911
Foto: Facebook Landesfeuerwehrverband Südtirol

Die Bergung der Fahrzeuge dauerte mehrere Stunden – verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Toblach geriet der Porsche aus bislang ungeklärter Ursache unter den Auflieger des Tanklastwagens und wurde rund 30 Meter mitgeschleift. Der Lastwagen war mit Kraftstoff beladen.

Feuerwehr verhindert größere Gefahr

Die Feuerwehr Toblach wurde um 7:37 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten anschließend die Bergung der Fahrzeuge.

Tankauflieger dieser Bauart transportieren je nach Ausführung bis zu rund 36.000 Liter Kraftstoff, verteilt auf mehrere voneinander getrennte Kammern. Nach bisherigen Informationen blieb der Tank dicht, sodass kein Kraftstoff austrat und keine zusätzliche Gefährdung entstand.

Sportwagen dürfte Totalschaden erlitten haben

Auf den veröffentlichten Bildern ist nach allem Anschein ein Porsche 911 der Baureihe 996 zu erkennen. Das zwischen 1998 und 2004 gebaute Coupé entwickelt sich zunehmend zum gesuchten Klassiker. Für gut erhaltene Carrera-Modelle werden heute meist 40.000 bis 55.000 Euro verlangt, besonders gepflegte Exemplare erzielen teilweise höhere Preise.

Der Sportwagen wurde bei der Kollision erheblich beschädigt und dürfte einen Totalschaden erlitten haben. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens machten die Behörden bislang nicht.

Carabinieri ermitteln zur Unfallursache

Warum der Porsche unter den Tankauflieger geriet, ist derzeit noch unklar. Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen unmittelbar nach dem Unfall auf und sollen den genauen Hergang klären.

Fazit