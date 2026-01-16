7.000 Mercedes-Militär-Lkw für Frankreich: Französische Armee vergibt Großauftrag

Das französische Verteidigungsministerium hat Daimler Truck und den Militärfahrzeugspezialisten Arquus mit einem umfangreichen Beschaffungsprogramm für neue Militärlastwagen beauftragt. Der Auftrag mit der Bezeichnung "PL6T" umfasst die Lieferung von insgesamt 7.000 Fahrzeugen für die französischen Streitkräfte. Die Bezeichnung steht für "Porteurs Logistiques 6 Tonnes" und verweist auf die Nutzlastklasse der Fahrzeuge. Produktion und Auslieferung sind über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren vorgesehen.

Der Auftrag gehört zu den größten aktuellen Beschaffungsvorhaben im Bereich militärischer Lkw in Europa und bildet den Kern einer vertieften Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und dem französischen Militärfahrzeughersteller Arquus, der zur John-Cockerill-Gruppe gehört.

Deutsch-Französische Zusammenarbeit Grundlage des Auftrags ist eine projektbezogene Partnerschaft beider Unternehmen, die die gemeinsame Fahrzeugentwicklung, Produktion, den Vertrieb sowie Service- und Wartungsleistungen umfasst. Während Daimler Truck seine Kompetenz bei schweren Nutzfahrzeugplattformen einbringt, übernimmt Arquus die militärische Systemintegration sowie die Betreuung der Fahrzeuge über ihren gesamten Lebenszyklus. Der Großauftrag geht damit über eine reine Liefervereinbarung hinaus und ist auf eine langfristige industrielle Zusammenarbeit ausgelegt.

Zum Einsatz kommt der "Zetros by Arquus", der auf dem Mercedes-Zetros-Fahrgestell basiert. Dieses Fahrgestell wird von Daimler Truck gefertigt und anschließend von Arquus an die Anforderungen der französischen Armee angepasst. Alle für den Auftrag vorgesehenen Fahrzeuge basieren auf der dreiachsigen Zetros-Plattform, um Schulung, Betrieb und Instandhaltung zu vereinfachen.

7.000 Dreiachser Angetrieben werden die Lkw vom Dieselmotor OM 460 mit Euro-3-Zertifizierung, der auch bei der Verwendung minderwertiger Kraftstoffe zuverlässig arbeiten soll. Serienmäßig ist zudem ein vollautomatisches Getriebe mit Drehmomentwandler.

Trotz zusätzlicher Schutzmaßnahmen bleibt die Nutzlast von sechs Tonnen erhalten. Die vergleichsweise geringe Fahrzeughöhe des Zetros durch seine Hauber-Konstruktion erleichtert den Einsatz in bewaldeten Gebieten und vereinfacht den Transport per Bahn oder Flugzeug. Geliefert werden verschiedene Ausführungen, darunter Transport- und Truppenfahrzeuge, Varianten mit Shelter-Aufbau, Kranausrüstung oder Seilwinden, die jeweils an unterschiedliche logistische Aufgaben angepasst werden können.

Die industrielle Umsetzung des Großauftrags verteilt sich auf mehrere Standorte in Deutschland und Frankreich. Die Basisfahrzeuge entstehen in den Daimler-Truck-Werken in Wörth am Rhein und im französischen Molsheim. Die Militarisierung, Systemintegration, der Einbau geschützter Kabinen sowie Wartung und Support erfolgen in den Arquus-Werken in Limoges, Garchizy und Saint-Nazaire.