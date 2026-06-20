9 Tipps bei Hitze im Auto: Was wirklich hilft – und was nicht

Nach Berechnungen des ADAC steigt das Unfallrisiko um bis zu zwei Prozent pro Grad, den die Innenraumtemperatur die Marke von 25 Grad übersteigt. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Tiere, deren Körper Wärme schlechter abführen können – ab etwa 41 Grad Innenraumtemperatur droht bereits ein Hitzschlag.

Neun Tipps, die in der Praxis nachweislich helfen – plus ein Blick auf das, was kaum etwas bringt.

1. Den richtigen Parkplatz wählen Wer das Fahrzeug bewusst im Schatten abstellt, hält den Innenraum schon vor Fahrtantritt um mehrere Grade kühler. Parkhäuser oder Stellplätze unter Photovoltaik-Dächern sind dafür ideal. Steht nur ein Baum zur Verfügung, lohnt ein Blick auf den Sonnenstand: Ein nach Westen ausgerichtetes Auto bekommt am Nachmittag die volle Sonne über die Windschutzscheibe, ein nach Norden oder Osten ausgerichtetes Cockpit bleibt dagegen merklich kühler.

2. Halbgarage oder reflektierende Frontscheiben-Abdeckung nutzen Eine eng anliegende Halbgarage aus aluminiumbeschichtetem Stoff reflektiert bis zu 80 Prozent der Strahlung. ADAC-Messungen zeigen: Nach vier Stunden Mittagssonne war der Innenraum damit bis zu zehn Grad kühler als im Referenzfahrzeug. Wer nur die Frontscheibe schützen möchte, sollte zu einer außenliegenden, reflektierenden Matte greifen – sie hält die Hitze ab, bevor sie das Armaturenbrett überhaupt erreicht.

3. Lenkrad und Sitzflächen abdecken Dunkle Oberflächen können sich in der Sonne auf über 70 Grad aufheizen. Ein helles Baumwolltuch oder ein spezielles Cover senkt die Oberflächentemperatur um bis zu 30 Grad. Besitzer von Ledersitzen profitieren doppelt, da die Abdeckung das Material gleichzeitig vor Ausbleichen und Rissbildung schützt.

4. Vor dem Losfahren: der Türen-Schwenk-Trick Bevor der Motor startet, wird zunächst die Fahrertür vollständig geöffnet. Anschließend schwenkt man die Beifahrertür fünf- bis sechsmal kräftig auf und zu. Diese Pumpbewegung drückt die gestaute Heißluft innerhalb von Sekunden aus dem Innenraum und ersetzt sie durch kühlere Außenluft – das senkt die gefühlte Temperatur deutlich und entlastet anschließend die Klimaanlage.

Kinder und Tiere im heißen Auto – was tun?Kleinkinder und Haustiere dürfen bei Hitze niemals unbeaufsichtigt im Auto zurückbleiben – schon nach wenigen Minuten kann das lebensgefährlich werden. Wer eine hilflose Person in einem überhitzten Fahrzeug entdeckt, sollte sofort den Notruf wählen und darf im Notfall auch die Scheibe einschlagen, um Leben zu retten. Nach Paragraf 323c StGB ist Erste Hilfe in solchen Fällen sogar Pflicht – wer nicht eingreift, macht sich strafbar, während für die eingeschlagene Scheibe rechtlich keine Konsequenzen drohen. Sinnvoll ist es, die Situation nach Möglichkeit zu dokumentieren, etwa per Smartphone. 5. Klimaanlage effizient einsetzen Nach dem Türen-Trick bleiben alle Scheiben für rund zwei Minuten einen Spalt geöffnet, während das Gebläse auf höchster Stufe läuft. Danach werden die Fenster geschlossen und die Umluftfunktion aktiviert, sodass die Anlage überwiegend bereits vorgekühlte Innenluft weiter herunterkühlt. Als Zielwert gelten 22 bis 24 Grad; der Unterschied zur Außentemperatur sollte sechs Grad nicht überschreiten, um den Kreislauf nicht zu belasten.

6. Sitzlüfter oder Ventilationsmatten nachrüsten Universale Ventilationsauflagen mit kleinen Lüftern sind schon ab etwa 40 Euro erhältlich und werden einfach an die 12-Volt-Steckdose angeschlossen. Sie leiten Frischluft an Rücken und Oberschenkeln vorbei, wodurch Schweiß schneller verdunstet. Vor allem Vielfahrer empfinden den Komfortgewinn im Hochsommer als deutlich spürbar.

ADAC So schnell steigt die Temperatur im Auto.



7. Ausreichend trinken und eine Kühlbox nutzen Schon ein Flüssigkeitsdefizit von zwei Prozent des Körpergewichts schwächt die Reaktionsfähigkeit merklich. Eine kleine thermoelektrische Kühlbox hält Wasser und isotonische Getränke bis zu 18 Grad unter Umgebungstemperatur – praktisch für lange Etappen.

8. Regelmäßige Pausen einplanen Spätestens alle zwei Stunden sollte eine Pause eingelegt werden: Auto im Schatten oder in einem belüfteten Bereich abstellen, alle Türen öffnen und sich kurz bewegen. Solche Unterbrechungen stabilisieren die Körpertemperatur und halten die Konzentration über die gesamte Fahrt hinweg aufrecht.

ADAC Schon kleine Schutzmaßnahmen helfen gegen das Aufheizen des Innenraums.



9. Die Lüftungsanlage regelmäßig warten lassen Ein frischer Innenraumfilter und ein saubererer Verdampfer sind die Basis für eine effiziente Kühlung. Werkstätten empfehlen, den Filter mindestens einmal jährlich oder alle 15.000 Kilometer zu wechseln. Bei muffigem Geruch oder spürbar eingeschränktem Luftdurchsatz schafft eine Verdampferreinigung Abhilfe.

Diese Maßnahmen bringen in der Praxis wenig Manche vermeintlichen Schutzmaßnahmen klingen besser, als sie tatsächlich wirken. Ein Beispiel ist die Lackfarbe: Im ADAC-Test lag die Oberflächentemperatur beim weißen Fahrzeug bei 44 Grad statt 65 Grad beim schwarzen Lack – im Innenraum machte sich das aber nur mit rund fünf Grad Unterschied bemerkbar. Ähnlich gering ist der Effekt von innen angebrachten Sonnenschutzfolien, die die Innenraumtemperatur kaum messbar senken. Deutlich wirksamer sind außen montierte reflektierende Matten.

Auch getönte Scheiben tragen nur wenig zur Abkühlung des gesamten Innenraums bei – gemessen wurden rund zwei Grad Unterschied. Für die Rückbank kann der Effekt trotzdem relevant sein: Dort heizte sich die Sitzfläche statt auf 57 Grad nur auf 48 Grad auf, was besonders für Kinder oder Tiere auf den hinteren Plätzen einen Unterschied machen kann. Einen umfassenden Hitzeschutz ersetzt das aber nicht.

Die wichtigsten Fragen zu Hitze im Auto Wie schnell wird es im Auto richtig heiß?

Bereits nach zehn Minuten kann es im Innenraum zehn Grad heißer sein als außen, nach 30 Minuten werden häufig 50 Grad erreicht – auch bei nur moderaten Außentemperaturen.

Wie kühlt man ein aufgeheiztes Auto am schnellsten herunter?

Erst kurz die Fenster öffnen, dann die Türen auf- und zuschwenken. Danach Fenster schließen, Klimaanlage einschalten und Umluft aktivieren – so sinkt die Innentemperatur am schnellsten.

Hilft ein gekipptes Fenster beim Parken?

Nur bedingt: Der Unterschied liegt meist bei ein bis zwei Grad. Gegen direkte Sonneneinstrahlung helfen Sonnenblenden oder eine Halbgarage deutlich besser.

Schadet häufiges Stehen in der Sonne dem Auto selbst?

Ja – UV-Strahlung greift Dichtungen, Kunststoff und Leder an, Farben bleichen aus, das Armaturenbrett kann reißen. Sonnenschutz oder ein Schattenplatz verzögern diesen Verschleiß deutlich.

Darf ein Haustier bei geöffnetem Fenster kurz im Auto bleiben?

Nein. Auch mit geöffnetem Fenster kann es binnen Minuten lebensgefährlich heiß werden – Tiere gehören nie allein ins Auto.

Wie schützt man Kinder am besten vor der Autohitze?

Kindersitze vorab mit einem Tuch abdecken, das Auto vor dem Einsteigen herunterkühlen und auf Fahrtpausen im Schatten achten.

Welche Hilfsmittel lohnen sich wirklich?

Reflektierende Abdeckungen für Front- und Seitenscheiben, eine Halbgarage, Ventilationsauflagen und eine Kühlbox bringen messbare Effekte. Weniger sinnvoll sind dagegen Innenfolien oder weißer Lack allein.