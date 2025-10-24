A1 bei Hamburg (25. - 26.10.): Vollsperrung am Wochenende

Die A1 wird im Bereich des Autobahnkreuzes Bargteheide (östlich von Hamburg) vom Samstag, 25.10.2025, 14:00 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 20:00 Uhr vollständig gesperrt. Grund ist der Abbau der Behelfsbrücke der A21 über die A1. Während der rund 30-stündigen Sperrung sind sowohl der Durchgangsverkehr als auch die Rastanlage Buddikate Ost betroffen.

Nach Angaben der Autobahn GmbH ist es erforderlich, die Richtungsfahrbahn Nord (Lübeck) zwischen der Anschlussstelle Ahrensburg (28) und dem Autobahnkreuz Bargteheide komplett zu sperren. Fahrzeuge, die sich während der Sperrung auf der Rastanlage Buddikate Ost befinden, können das Gelände in dieser Zeit nicht verlassen. In der Gegenrichtung (Süd / Hamburg) wird die A1 im Bereich des Brückenbauwerks ebenfalls gesperrt. Der Verkehr von der A21 auf die A1 ist von den Arbeiten nicht betroffen und kann ungehindert weiterlaufen.

Umleitungen und Verkehrsführung Für den überregionalen Verkehr werden großräumige Umleitungsstrecken eingerichtet. Fahrzeuge aus Richtung Norden und Osten mit Ziel Hamburg, A1 oder A7 werden frühzeitig abgeleitet, ebenso der Verkehr in Richtung Ostseeküste (A1, A20). Eine entsprechende Beschilderung mit farbigen Punktmarkierungen führt die Verkehrsteilnehmer zu den jeweiligen Zielen. Ziel ist es, das regionale Straßennetz möglichst zu entlasten und die Verkehrsströme großflächig zu verteilen.

Die Autobahn GmbH weist darauf hin, dass mit längeren Fahrtzeiten gerechnet werden muss. Für den regionalen Verkehr wird empfohlen, den gesperrten Abschnitt zu meiden oder Fahrten in diesem Zeitraum möglichst zu verschieben.