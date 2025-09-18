A1 bei Hamburg ab 19.9.: Stau-Chaos durch Vollsperrung am Wochenende

Hintergrund sind umfangreiche Bauarbeiten, die gleich mehrere neuralgische Punkte betreffen und den Verkehr für ein ganzes Wochenende erheblich belasten werden. Besonders Pendler und Fernreisende sind davon betroffen, da der Abschnitt zu den am stärksten befahrenen Autobahnstrecken Norddeutschlands zählt.

Von Freitag, 19.9.2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 22.9.2025, 05:00 Uhr, wird die A1 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest vollständig gesperrt. Während die Deutsche Bahn Arbeiten am Tunnel Moorfleet ausführt, finden gleichzeitig zusätzliche Bauarbeiten auf der Norderelbbrücke statt. Die Autobahn GmbH Nord weist darauf hin, dass in dieser Zeit kein Durchkommen auf diesem Abschnitt möglich ist.

Umleitungen und Ausweichrouten Für den Verkehr sind großräumige Umleitungen vorgesehen. In Fahrtrichtung Norden erfolgt die Umleitung ab dem Autobahndreieck Norderelbe über die A255, die B75 und die B5 zurück zur A1 bei Hamburg-Billstedt.

In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr ab Billstedt ebenfalls über B5, B75 und A255 auf die A1 zurückgeführt. Vor allem rund um den Elbtunnel wird mit zusätzlichen Staus gerechnet, da dieser Bereich ohnehin regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen stößt.