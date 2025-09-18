AMS Kongress
Verkehr
Politik & Wirtschaft

A1 bei Hamburg ab 19.9.: Stau-Chaos durch Vollsperrung am Wochenende

Autobahn A1 bei Hamburg
Vollsperrung am Wochenende

Die A1 in Hamburg steht Mitte September vor einer der größten Verkehrseinschränkungen des Jahres. Autofahrer müssen sich auf volle Straßen, lange Wartezeiten und weiträumige Umleitungen einstellen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 18.09.2025
Als Favorit speichern
Autobahn A1 Sperrung
Foto: Aleksandr Golubev und filmfoto via Getty Images / Collage: Wittich

Hintergrund sind umfangreiche Bauarbeiten, die gleich mehrere neuralgische Punkte betreffen und den Verkehr für ein ganzes Wochenende erheblich belasten werden. Besonders Pendler und Fernreisende sind davon betroffen, da der Abschnitt zu den am stärksten befahrenen Autobahnstrecken Norddeutschlands zählt.

Von Freitag, 19.9.2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 22.9.2025, 05:00 Uhr, wird die A1 zwischen der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt und dem Autobahndreieck Hamburg-Nordwest vollständig gesperrt. Während die Deutsche Bahn Arbeiten am Tunnel Moorfleet ausführt, finden gleichzeitig zusätzliche Bauarbeiten auf der Norderelbbrücke statt. Die Autobahn GmbH Nord weist darauf hin, dass in dieser Zeit kein Durchkommen auf diesem Abschnitt möglich ist.

Umleitungen und Ausweichrouten

Für den Verkehr sind großräumige Umleitungen vorgesehen. In Fahrtrichtung Norden erfolgt die Umleitung ab dem Autobahndreieck Norderelbe über die A255, die B75 und die B5 zurück zur A1 bei Hamburg-Billstedt.

In Fahrtrichtung Süden wird der Verkehr ab Billstedt ebenfalls über B5, B75 und A255 auf die A1 zurückgeführt. Vor allem rund um den Elbtunnel wird mit zusätzlichen Staus gerechnet, da dieser Bereich ohnehin regelmäßig an seine Kapazitätsgrenzen stößt.

Engpass Norderelbbrücke bleibt bestehen

Unabhängig von der Vollsperrung bleibt die Norderelbbrücke selbst eine Dauerbaustelle. Seit Anfang September ist die Zahl der Fahrspuren in Richtung Süden reduziert, zudem gilt Tempo 60. Täglich passieren rund 136.000 Fahrzeuge das 40 Jahre alte Bauwerk, das in einigen Jahren durch einen Neubau ersetzt werden soll. Bis dahin sind wiederholte Einschränkungen wahrscheinlich.