A1 bei Hamburg: Mehr als drei Tage Teilsperrung

Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes und der Projektgesellschaft A1 mobil ist die Anschlussstelle von 02.09.2025, 07:00 Uhr, bis 05.09.2025, 17:00 Uhr, nicht nutzbar. Zusätzlich wird der Hauptfahrstreifen in den Nächten von 19:00 Uhr bis 05:00 Uhr gesperrt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Die Arbeiten dienen der Substanzerhaltung und sollen im genannten Zeitraum abgeschlossen werden. Witterungseinflüsse können den Zeitplan verschieben. Bei einem früheren Abschluss wird die Sperrung nach Angaben der Behörden umgehend aufgehoben.

Umleitungen und Erreichbarkeit Für Verkehrsteilnehmende, die aus Richtung Bremen an der Anschlussstelle Bockel abfahren möchten, ist die empfohlene Route die Abfahrt an der vorherigen Anschlussstelle Stuckenborstel mit der Bedarfsumleitung U41 bis zur AS Bockel.

Wer in Bockel in Richtung Hamburg auf die A1 auffahren will, folgt der Umleitungsstrecke U43 bis zur AS Elsdorf und nutzt dort die Auffahrt auf die A1 in Richtung Hamburg.

Staurisiko steigt Die Verkehrsführung mit der nächtlichen Sperrungen des Hauptfahrstreifens reduziert die Kapazität der Strecke. Das kann in den Abend- und Frühstunden zu Rückstaus führen, für die Strecke aus Richtung Bremen. Empfohlen werden ausreichende Zeitreserven und die Beachtung der ausgeschilderten Umleitungen.