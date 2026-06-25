A1-Sperre bei Hamburg aufgehoben: Danke für die schnelle Arbeit

Damit stehen auf der Richtungsfahrbahn Lübeck alle Fahrstreifen zur Verfügung. Die Sperrung war ursprünglich für Freitag (26.6), 22:00 Uhr bis Montag (29.6.) 5:00 Uhr vorgesehen. Laut Autobahn GmbH ist ein Großteil der Arbeiten bereits am vergangenen Wochenende erledigt worden.

Spursperrungen drohen trotzdem Die verbleibenden Restarbeiten sollen nun "unter fließendem Verkehr" umgesetzt werden – mit zeitweisen Spursperrungen.

Bereits am vergangenen Wochenende war die A1 in Richtung Lübeck im betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Trotz Arbeiten am Wochenende und außerhalb der Ferienzeiten kam es nach Angaben der Autobahn GmbH zu langen Staus und Behinderungen.

Sperrungen Richtung Bremen bleiben Die für die Süderelbbrücke geplanten Wochenendsperrungen in Fahrtrichtung Bremen bleiben dagegen bestehen. Die Autobahn GmbH bittet Verkehrsteilnehmer, dies in ihren Planungen zu berücksichtigen und Hamburg an den betroffenen Wochenenden großräumig zu umfahren – es seien größere Verkehrsbehinderungen zu erwarten.

3.7.2026, 22:00 Uhr bis 6.7.2026, 5:00 Uhr

Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen

22:00 Uhr bis 5:00 Uhr Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung 10.7.2026, 22:00 Uhr bis 13.7.2026, 05:00 Uhr

Vollsperrung der A1 in Fahrtrichtung Bremen

Vorbereitungen für den Neubau der Süderelbbrücke Die Vollsperrungen stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Ersatzneubau der Süderelbbrücke. Während der Sperrungen werden unter anderem Leitungen verlegt, Baugruben vorbereitet, Entwässerungsanlagen erneuert und Kampfmittelsondierungen durchgeführt.