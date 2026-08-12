A12 in den Niederlanden gesperrt: Hier tappen Sie als Urlauber in die Stau-Falle

Autofahrer müssen mit Umleitungen und bis zu einer Stunde zusätzlicher Fahrzeit rechnen – vor allem für Urlauber, die von der niederländischen Nordseeküste zurück nach Deutschland fahren, können die Arbeiten zu Verzögerungen führen. Drei der vier Sperrwochenenden liegen noch innerhalb der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Dort enden die Ferien am 1.9.2026.

A12 zwischen Utrecht und Veenendaal wird gesperrt Die niederländische Straßenbehörde Rijkswaterstaat erneuert auf der A12 zwischen dem Autobahnkreuz Lunetten bei Utrecht und Veenendaal die Fahrbahn. Insgesamt sollen rund 475.000 Quadratmeter Asphalt ausgetauscht werden. Das entspricht nach Angaben der Behörde ungefähr der Fläche von 66 Fußballfeldern.

Die Arbeiten sind Teil einer größeren Sanierung. Eine erste Bauphase hatte bereits im Juni zu einer Vollsperrung geführt. Im August und Anfang September folgt nun die zweite Phase. Entscheidend für Reisende aus Deutschland ist dabei die Fahrtrichtung. Gesperrt wird überwiegend die A12 in Richtung Veenendaal und damit in Richtung deutscher Grenze.

Diese vier Wochenenden sind betroffen Die Vollsperrungen beginnen grundsätzlich freitags um 21:00 Uhr und enden montags um 5:00 Uhr. Für das erste Wochenende gelten teilweise abweichende Regelungen.

Am ersten Wochenende gelten zusätzliche Sperrungen Etwas komplizierter wird die Verkehrsführung am ersten Wochenende. Von Freitag, 14.8.2026, 21:00 Uhr, bis Samstag, 15.8.2026, 17:00 Uhr, reicht die Sperrung in Fahrtrichtung Veenendaal zunächst nur bis zum Autobahnkreuz Maanderbroek. Danach gelten die weiteren Einschränkungen im Baustellenbereich.

Zusätzlich wird zeitweise die Gegenrichtung gesperrt. Die A12 in Richtung Utrecht ist zwischen Maanderbroek und Maarsbergen von Samstag, 15.8.2026, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 16.8.2026, 09:30 Uhr, nicht befahrbar. Damit können an diesem Wochenende sowohl die Rückreise nach Deutschland als auch Fahrten in Richtung Utrecht betroffen sein.

Bis zu 60 Minuten zusätzliche Fahrzeit Rijkswaterstaat rechnet während der Arbeiten mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. An den Wochenenden kann sich die Fahrzeit nach Angaben der Straßenbehörde um bis zu 60 Minuten verlängern. Unter der Woche sind ebenfalls Einschränkungen vorgesehen, weil einzelne Auf- und Abfahrten zeitweise gesperrt werden. Hier wird mit Verzögerungen von bis zu 15 Minuten gerechnet.

Die Behörde empfiehlt Autofahrern, nicht notwendige Fahrten nach Möglichkeit außerhalb der Sperrzeiten zu legen. Wer während eines der betroffenen Wochenenden unterwegs ist, sollte die aktuelle Verkehrslage unmittelbar vor der Abfahrt prüfen und zusätzliche Zeit einplanen.

A50, A15 und A2 dienen als Ausweichstrecken Für den überregionalen Verkehr nennt Rijkswaterstaat mehrere Alternativen. Je nach Ausgangspunkt und Ziel können die Autobahnen A50, A15 und A2 genutzt werden. Welche Strecke sinnvoll ist, hängt vor allem davon ab, ob Reisende aus Richtung Amsterdam, Utrecht oder von der niederländischen Nordseeküste kommen und welchen Grenzübergang sie nach Deutschland nutzen.

"Rijkswaterstaat"? Rijkswaterstaat ist die ausführende Behörde des niederländischen Ministeriums für Infrastruktur und Wasserwirtschaft. Sie ist unter anderem für den Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der niederländischen Autobahnen und wichtiger Wasserstraßen zuständig. Außerdem kümmert sich die Behörde um Hochwasserschutz und große wasserbauliche Anlagen. Im Straßenverkehr übernimmt Rijkswaterstaat damit Aufgaben, die in Deutschland teilweise bei der Autobahn GmbH und den zuständigen Behörden liegen. Eine allgemeingültige Ausweichroute gibt es deshalb nicht. Durch die Verlagerung des Verkehrs können zudem auch auf den Alternativstrecken höhere Belastungen entstehen. Gerade an den Ferienwochenenden sollte die Navigation daher möglichst anhand der aktuellen Verkehrslage erfolgen.

Arbeiten sollen im September abgeschlossen sein Die letzte Wochenendsperrung endet nach der derzeitigen Planung am Montag, 7.9.2026, um 5:00 Uhr. Anschließend soll die A12 wieder regulär befahrbar sein. Dieses Wochenende liegt bereits nach dem Ende der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.