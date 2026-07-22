A40 ab 23.7. dicht: Wichtige Autobahn im Ruhrgebiet eine Woche gesperrt

Die Autobahn GmbH sperrt die A40 zwischen der Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen und dem Autobahndreieck Essen-Ost in beiden Fahrtrichtungen. Die Sperrung beginnt am Donnerstag, 23.7., um 20:00 Uhr und endet am Donnerstag, 30.7.2026, um 5:00 Uhr.

Die A40 verbindet zahlreiche Städte des Ruhrgebiets und zählt zu den meistbefahrenen Ost-West-Verbindungen Deutschlands. Die Arbeiten fallen zudem in die Sommerferien, die in Nordrhein-Westfalen bereits seit Montag, 20.7.2026, laufen. Dadurch dürfte neben dem Berufsverkehr auch der Reiseverkehr betroffen sein.

Mehrere Anschlussstellen ebenfalls gesperrt Zusätzlich zur Vollsperrung werden die Anschlussstellen Mülheim-Heißen, Mülheim-Heimaterde, Essen-Frohnhausen, Essen-Holsterhausen, Essen-Zentrum und Essen-Huttrop geschlossen.

Zwischen Mülheim-Heißen und Essen-Zentrum erneuert die Autobahn GmbH auf einer Länge von rund 5,8 Kilometern die Fahrbahn. Dafür werden etwa 110.000 Quadratmeter beschädigter Asphalt entfernt und anschließend durch eine neue Deckschicht aus offenporigem Asphalt ersetzt.

Diese Umleitungen gelten In Fahrtrichtung Duisburg wird der Verkehr ab dem Autobahndreieck Essen-Ost über die A52 zum Autobahnkreuz Breitscheid und anschließend über die A3 sowie A524/A59 in Richtung Autobahnkreuz Kaiserberg beziehungsweise Autobahnkreuz Duisburg geführt. In Fahrtrichtung Dortmund erfolgt die Umleitung ab der Anschlussstelle Mülheim-Winkhausen über die Aktienstraße durch das Mülheimer und Essener Stadtgebiet.

Die Autobahn GmbH hat zusätzliche Wegweiser und Halteverbote eingerichtet, damit der Verkehr auf den Ausweichstrecken möglichst störungsfrei fließen kann.