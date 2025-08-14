A46 am Wochenende 15. bis 18.8 gesperrt: Staugefahr auf Autobahn Düsseldorf - Wuppertal

Die A46 wird in beiden Fahrtrichtungen zwischen dem Kreuz Hilden und Haan-West voll gesperrt. Grund sind umfangreiche Brückenarbeiten, die im Rahmen eines größeren Sanierungsprogramms in Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden.

Die Sperrungen beginnen am Freitag, 15.08.2025, um 22:00 Uhr und enden am Montag, 18.08.2025, um 05:00 Uhr. In Fahrtrichtung Düsseldorf ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Hilden und dem Kreuz Hilden betroffen. In Gegenrichtung Wuppertal gilt die Sperrung zwischen dem Kreuz Hilden und der Anschlussstelle Haan-West.

Umfang und Ablauf der Bauarbeiten Nach Angaben der Autobahn GmbH und des Landesbetriebs Straßenbau NRW werden in beiden Abschnitten Brückenkonstruktionen instandgesetzt und ausgebaut. Die Arbeiten betreffen sowohl tragende Bauteile als auch die Fahrbahndecke im Bereich der Brücken. Ziel ist es, die Bausubstanz zu sichern und die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten.

Die Durchführung an einem Sommerwochenende wurde gewählt, um den Berufsverkehr unter der Woche möglichst wenig zu beeinträchtigen.

Verkehrsauswirkungen und Umleitungen Für beide Richtungen werden großräumige und lokale Umleitungen eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Düsseldorf wird bereits vor Haan-West über die ausgeschilderten Routen geführt, in Richtung Wuppertal erfolgt die Ableitung vor Hilden. Ziel der Verkehrsführung ist es, den Baustellenbereich vollständig zu umfahren und Ausweichverkehr möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Besonders belastet sein dürfte das Umfeld des Kreuzes Hilden, da hier die A3 als stark befahrene Nord-Süd-Verbindung auf die A46 trifft. Zusätzlich wird auf der Hochdahler Straße, die parallel zur Autobahn verläuft, mit deutlich höherem Verkehrsaufkommen gerechnet.