A559 bei Köln: Brückenabriss ab 22.8. sorgt für Stadt-Stau

Betroffen sind damit wichtige innerstädtische Verbindungen im Kölner Süden: In Richtung Bonn ist der Abschnitt zwischen dem Kreuz Köln-Gremberg und der Anschlussstelle Köln-Gremberghoven gesperrt. Der Verkehr wird im Kreuz Köln-Gremberg auf die L124 geführt. Ab der Anschlussstelle Köln-Gremberghoven ist die Auffahrt in Richtung Bonn wieder möglich. In Richtung Köln ist die Strecke zwischen dem Dreieck Köln-Porz und dem Kreuz Köln-Gremberg nicht befahrbar. Zusätzlich entfallen im Kreuz Köln-Gremberg die direkten Verbindungen von der A4 auf die A559 Richtung Bonn sowie von der A59 aus Bonn kommend auf die A559 Richtung Köln.

Umleitungen Richtung Bonn, Frankfurt, Aachen und Köln Der Fernverkehr in Richtung Bonn wird ab dem Kreuz Köln-Gremberg über die A3 nach Frankfurt und ab dem Kreuz Bonn/Siegburg über die A560 nach Bonn geleitet. Diese Route ersetzt während der Sperrung die direkte Verbindung über die A559.

Fahrende auf der A59 in Richtung Köln und Aachen bleiben zunächst auf der A59 und wechseln am Dreieck Köln-Porz auf die A3 bis zum Kreuz Köln-Ost. Dort besteht die Möglichkeit, auf die A4 Richtung Olpe zu fahren. An der Anschlussstelle Köln-Merheim kann gewendet werden, um anschließend die A4 in Richtung Aachen zu nutzen.

Grund für die Sperrung Die Autobahn GmbH Rheinland reißt an diesem Wochenende die Brücke Gilgaustraße ab. Das Bauwerk über die A559 war Teil eines alten Wirtschaftswegs und ist nicht mehr notwendig. Ein Neubau ist nicht vorgesehen. Gleichzeitig wird an der Brücke Rather Straße gearbeitet, wo der Überbau für den Ersatzneubau betoniert wird.

Die Brücke Gilgaustraße führte zu einer früheren Kiesgrube, die heute als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Mit dem Rückbau entfällt der Zugang über diesen Weg, was den Schutz des Gebiets zusätzlich stärkt.