A7 bei Hamburg 55 Stunden gesperrt: Verkehrschaos zum HSV-Spiel gegen Werder Bremen

Von Freitag, 5. Dezember 2025, 22:00 Uhr, bis Montag, 8. Dezember 2025, 5:00 Uhr, ist der Abschnitt in beiden Richtungen gesperrt. Die Verkehrsbehörden rechnen mit spürbaren Behinderungen im Stadtgebiet. Die Sperrung wird genutzt, um neue Verkehrszeichenbrücken zu montieren und weitere Arbeiten entlang der Baustelle K20 Hochstraße Elbmarsch zu bündeln.

Auswirkungen auf Stadionbesucher und Stadtverkehr Am Sonntag, 7. Dezember, spielt der HSV gegen den Lokal-Rivalen Werder Bremen im Volksparkstadion. Die Stadt will die Verkehrslage rund um das Gelände im Blick behalten und bei Bedarf kurzfristig zusätzliche Führungen einrichten. Besucher, die dennoch mit dem Auto fahren, sollten der Ausschilderung folgen. Aus dem Süden führt eine Ausweichroute über die Elbbrücken und die B4 Richtung Stadion.

Der Öffentliche Nahverkehr wird eingebunden. Die Buslinien 150, 250 und 611 fahren während der Sperrung über die Elbbrücken. Die Hochbahn stellt geänderte Fahrzeiten bereit, die auch über den HVV abrufbar sind.

Sperrbereich und Ablauf der Arbeiten Die Vollsperrung betrifft den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld. Die Rampen an Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld schließen bereits ab Freitagabend nach und nach.

Parallel zur Montage der Verkehrszeichenbrücken nutzen weitere Projektteams aus den benachbarten A7-Baustellen die Sperrzeit für zusätzliche Arbeiten an technischen Einrichtungen sowie Vorbereitungen für die anstehenden Sanierungen.

Umleitungen und Alternativen Der Durchgangsverkehr wird großräumig um Hamburg herumgeleitet. Die Anzeigetafeln entlang der Autobahnen weisen die Strecken aus.

Die wichtigsten Umleitungen im Überblick

• Aus Süden über Buchholzer Dreieck oder Horster Dreieck zum Maschener Kreuz und weiter auf die A1

• Aus Norden ab Neumünster-Süd über die B205

• Innerstädtisch über Stellingen und Heimfeld

• Richtung Innenstadt über die B432 und B433 oder die Kollaustraße

• Richtung Flensburg über die Bedarfsumleitung U7

• Hafenverkehr aus Richtung Hannover über die Routen U27 oder U21

Schwerlastverkehr und Hinweise für Unternehmen

Großraum- und Schwertransporte können die Sperrung nicht passieren und müssen die Region meiden. Entlang der Autobahnen wird mit zusätzlichen Schildern vor Rastanlagen auf die Einschränkungen hingewiesen. Unternehmen finden Hinweise zu Durchfahrtsbreiten und Verkehrsregelungen auf den Informationsseiten der Autobahn GmbH.

Hintergrund der A7-Bauarbeiten Die Arbeiten sind Teil des Ausbaus der A7 an der Hochstraße Elbmarsch, den die DEGES für die Autobahn GmbH umsetzt. Die Strecke wird von sechs auf acht Fahrstreifen verbreitert. Richtung Norden läuft der Verkehr seit Frühjahr 2024 über den neuen Überbau. Die Erweiterung der Südseite wurde im Sommer 2025 abgeschlossen, aktuell werden die alten Bauwerke saniert. Der Platz ist begrenzt, deshalb werden Arbeiten in konzentrierten Sperrphasen gebündelt.