A8 im August zweimal gesperrt: Strom- und Fahrbahn-Update

Zunächst stoppt der Netzbetreiber Transnet BW den Verkehr für eine Nacht, um die Arbeiten an einer neuen Hochspannungsleitung abzuschließen. Eine Woche später folgt die Autobahn GmbH mit einer mehrtägigen Fahrbahnsanierung.

Sicherungsnetze werden abgebaut Die Hochspannungsleitung zwischen Birkenfeld und Ötisheim quert die A8 insgesamt fünfmal. Um bei der Montage keine Gefahr für den Verkehr entstehen zu lassen, wurden im Mai großflächige Sicherheitsnetze über der Fahrbahn angebracht.

Jetzt sind die Leitungsarbeiten an der letzten Querung fertig – und die Netze werden wieder entfernt. Transnet BW spricht von der letzten Sperrung im Rahmen des Projekts. Die neue Leitung soll im September in Betrieb gehen.

Sperrung in der Nacht zum 17. August Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord ist die A8 am Samstag, 16. August, ab 22 Uhr bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet:

Richtung Karlsruhe : Über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10, dann weiter über Mühlacker, Ötisheim und Ölbronn-Dürrn zurück zur A8 bei Pforzheim-Nord.

: Über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die B10, dann weiter über Mühlacker, Ötisheim und Ölbronn-Dürrn zurück zur A8 bei Pforzheim-Nord. Richtung Stuttgart: Durch Pforzheim entlang der U7a/U9 bis zur Auffahrt Pforzheim-Süd. Die Empfehlung, den Umleitungen folgen und Navigationsgeräte für diese Zeit ausschalten, damit Schleichverkehr durch Wohngebiete vermieden wird.

Eine Woche später folgt die Fahrbahnsanierung Von Freitagabend, 22. August, bis Montagmorgen, 25. August, saniert die Autobahn GmbH die Fahrbahndecke zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-West in Fahrtrichtung Karlsruhe. Grund sind Schäden an der Oberfläche.

Voll gesperrt ist die Strecke am Samstag und Sonntag. Um Rückstaus direkt an der Baustelle zu verhindern, wird der Verkehr bereits an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd von der Autobahn geleitet.