A81 voll gesperrt, Stau-Chaos, die Umleitungen: Stahlträger stürzt auf Autobahn

Der Unfall ereignete sich bei Oberbaldingen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dort wird die Brücke instand gesetzt, über die die Öffinger Straße die A81 überquert. Nach Angaben der Polizei ging der Notruf gegen 4:45 Uhr ein. Einer von vier Stahlträgern eines Traggerüsts war abgestürzt. Er traf zunächst ein Gerüst und fiel anschließend auf die Fahrbahn in Richtung Singen. Ein Arbeiter wurde ins Krankenhaus gebracht, nach Angaben der Polizei erlitt er einen Bruch am Fuß.

A81 in Richtung Singen ab Bad Dürrheim gesperrt Der abgestürzte Träger liegt quer über der Fahrbahn in Richtung Singen. Der Verkehr wird deshalb bereits an der Anschlussstelle Bad Dürrheim von der A81 geleitet. Die ausgeschilderte Umleitung U56 führt zur Anschlussstelle Geisingen.

Auch die A864 ist in Richtung Autobahndreieck Bad Dürrheim gesperrt. Fahrzeuge, die sich zum Zeitpunkt der Sperrung bereits auf dem betroffenen Autobahnabschnitt befanden, wurden zeitweise unter Begleitung der Polizei rückwärts in Richtung A864 geführt.

Statiker prüft das Traggerüst In Richtung Stuttgart ist die A81 ab der Anschlussstelle Geisingen gesperrt. Grund dafür ist das teilweise aufgebaute Traggerüst. Nach dem Unfall muss zunächst geklärt werden, ob die verbliebene Konstruktion sicher steht und von ihr keine weitere Gefahr für den Verkehr ausgeht.

Ein Statiker soll das Gerüst und die übrigen Stahlträger überprüfen. Erst nach dieser Prüfung kann entschieden werden, ob die Fahrbahn in Richtung Stuttgart wieder freigegeben werden kann. Der Verkehr wird über die U25 und U27 zur Anschlussstelle Tuningen umgeleitet.

Sperrung könnte mehrere Stunden dauern Für die Fahrtrichtung Singen rechnet die Polizei mit einer längeren Sperrung. Der dort liegende Stahlträger muss geborgen werden. Nach Angaben eines Polizeisprechers dürfte die Fahrbahn mindestens bis zum späten Mittwochnachmittag gesperrt bleiben.

Für die Gegenrichtung gibt es noch keine Prognose. Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest will im Laufe des Nachmittags erneut über die Lage informieren. Autofahrer müssen rund um Bad Dürrheim und Geisingen mit Behinderungen auf den Umleitungsstrecken rechnen.

Brücke stammt aus dem Jahr 1973 Die Brücke bei Oberbaldingen wurde 1973 gebaut und wird seit dem 24.3.2026 instand gesetzt. Wie es bei den Arbeiten zum Absturz des Stahlträgers kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Die Polizei untersucht den Unfallhergang. Parallel laufen die Arbeiten zur Sicherung der Baustelle und zur Bergung des abgestürzten Trägers.