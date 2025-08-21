Abfahrtsverbot A8 und A93: So trickst man die Stau-Sperre aus

Ziel dieser Maßnahme ist es, den massiven Ausweichverkehr während Staus von den Autobahnen in die angrenzenden Ortschaften zu unterbinden. Die Regelung gilt an verkehrsreichen Tagen – freitags bis sonntags sowie an Feiertagen – sobald sich auf der Autobahn ein Stau bildet.

Ziel- und Quellverkehr bleibt erlaubt Erlaubt ist das Abfahren weiterhin für den sogenannten Ziel- und Quellverkehr. Darunter fallen Fahrten, deren Startpunkt (Quellverkehr) oder Fahrziel (Zielverkehr) innerhalb der betroffenen Gemeinde liegt. Wer also dort wohnt, arbeitet, Freunde oder Verwandte besucht, in ein Restaurant geht oder eine Sehenswürdigkeit besichtigen möchte, darf die Autobahnabfahrt auch bei aktiviertem Verbot nehmen.

Entscheidend ist, dass dieser Zweck glaubhaft gemacht werden kann. In der Kontrollpraxis reicht eine mündliche Angabe. Dennoch empfiehlt es sich, den Fahrtgrund möglichst konkret benennen zu können – etwa durch den Namen des Restaurants, eine Hotelreservierung oder die Nennung einer Sehenswürdigkeit. Unglaubwürdige oder offensichtliche Vorwände können von den Beamten zurückgewiesen werden.

Wir wollen hier natürlich keine Werbung für Restaurants machen, die lassen sich via Google Maps inklusive Bewertungen im "Ziel"-Gebiet sicher schnell finden. In der Tabelle finden Sie einige Sehenswürdigkeiten, für die es sich sicher lohnt, von der Autobahn abzufahren. Auch hier, wäre ein aktueller Check sicher hilfreich.

Sehenswürdigkeiten in der Nähe der Abfahrten

Was die Abfahrtsverbote bedeuten Die betroffenen Ausfahrten auf der A8 sind Bad Aibling (100a), Rosenheim-West (100b), Rosenheim (102), Rohrdorf (103), Achenmühle (104), Frasdorf (105), Bernau am Chiemsee (106) und Felden (107). Auf der A93 sind Reischenhart (57) und Brannenburg (58) eingeschlossen. Die Verbote werden mit Verkehrszeichen und LED-Tafeln angezeigt und gelten ausschließlich für den Durchgangsverkehr.

Wer seine Fahrt lediglich abkürzen möchte, um den Stau auf der Autobahn über Nebenstrecken zu umfahren, darf diese Ausfahrten während der aktivierten Sperren nicht nutzen. Verstöße können mit einem Bußgeld von 50 Euro geahndet werden.

Wie die Polizei kontrolliert Die Polizei führte am ersten Wochenende verstärkt Stichprobenkontrollen an den Abfahrten und auf den angrenzenden Landstraßen durch. Zwischen Freitag und Sonntag wurden 258 Fahrzeuge überprüft.