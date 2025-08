Im Stau auf der A8 gefangen: Neue Abfahrtsverbote ab 15.8.

"Unser Ziel ist klar: Der Verkehr soll auf der Autobahn bleiben – und nicht durch die Ortskerne unserer Gemeinden rollen. Die Menschen rund um die A 8 im südlichen Landkreis Rosenheim sind durch Ausweichverkehre stark belastet. Ich setze mich deshalb mit Nachdruck für schnelle, konkrete Verbesserungen ein. Zuständig sind die Straßenverkehrsbehörden vor Ort – sie müssen auf Grundlage der Straßenverkehrs-Ordnung handeln, wenn es etwa Lärm, Abgase oder Gefahren für die Verkehrssicherheit rechtfertigen. Wenn es vor Ort entsprechende Anordnungen wie zum Beispiel Durchfahrtsverbote gibt, wird die Autobahn GmbH umgehend an den Anschlussstellen durch entsprechende Beschilderung deutlich machen, dass die betreffenden Ortsdurchfahrten gesperrt sind. Unser gemeinsames Ziel ist ein besserer Verkehrsfluss – und spürbare Entlastung für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Dies habe ich auch Herrn Landrat Lederer im Landkreis Rosenheim heute in einem Antwortschreiben mitgeteilt. Der Bund orientiert sich damit verstärkt an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort und kommt Kommunen und Ländern entgegen."

Ab dem 15. August 2025 werden in mehreren Gemeinden im Landkreis Rosenheim erstmals Durchfahrtsverbote aktiviert, die bei starkem Stau auf der A8 greifen. Konkret sind das Frasdorf, unmittelbar an der A8, Ro hrdorf sowie Neubeuern, die auf häufig genutzten Ausweichrouten liegen.

Jahrzehntelange Forderungen aus der Region

Staus auf der A8 haben seit Jahren gravierende Auswirkungen auf die Gemeinden im Chiemgau. Am 2. Juli 2025 reagierten 15 Bürgermeister gemeinsam mit Landrat Otto Lederer auf diese Lage und richteten ein Schreiben an das Bundesverkehrsministerium. Sie forderten situationsabhängige Abfahrts- und Durchfahrtsverbote für den überregionalen Verkehr an Wochenenden und in Ferienzeiten.