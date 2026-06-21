ADAC: Das sind die 26 besten Senioren-Autos

Mit zunehmendem Alter ändern sich die Anforderungen an ein Fahrzeug. Komfort, Sicherheit und einfache Bedienbarkeit rücken mehr in den Fokus, während Leistung und sportliche Fahreigenschaften eher weniger wichtig werden.

Als Auswahlkriterien legt der Autoclub Fahrzeuge mit vier oder fünf Sitzplätzen, eine Länge von maximal 4,5 Meter, eine Höhe von mindestens 1,5 Meter sowie eine Sitzhöhe von mindestens 47 Zentimeter zu Grunde. Die Ladekantenhöhe durfte nicht höher als 78 Zentimeter sein, zudem kamen nur Modelle in die Auswahl, die auch vom ADAC getestet wurden und bei der Bedienung die zu maximale Note 2,6 bzw. bei der Rundumsicht maximal 4,0 erhielten. Weitere Bedingung: Es durften nur Pkw sein, die aktuell als Neuwagen erhältlich sind.

Tipps zum Autokauf – speziell für Senioren Beim Autokauf ist es wichtig, verschiedene Modelle zu vergleichen und ausgiebige Probefahrten zu machen. Nutzen Sie die Probefahrt, um das Auto unter realistischen Alltagsbedingungen zu testen. Ältere Menschen sollten dabei besonders auf Folgendes achten:

Vor dem Kauf lohnt sich ein genauer Blick auf die Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs. Wichtig sind Assistenzsysteme wie Parksensoren, Rückfahrkamera oder Totwinkel-Assistent, da sie das Rangieren und Fahren bei eingeschränkter Beweglichkeit erleichtern können. Auch das Platzangebot spielt eine Rolle, etwa wenn regelmäßig ein Kinderwagen, Rollator oder Kindersitze für die Enkel transportiert werden sollen.

Ebenso sollten Ergonomie und Bedienbarkeit geprüft werden. Sind Schalter, Displays und der Sicherheitsgurt bequem erreichbar, kann das den Alltag deutlich erleichtern. Praktische Details wie ein gekühltes Handschuhfach können zudem beim Transport temperaturempfindlicher Medikamente hilfreich sein.

Ein Automatikgetriebe erhöht den Fahrkomfort, weil das Kuppeln und Schalten entfällt. Schließlich sollte sich der Käufer die Bedienung des Infotainmentsystems sowie die Smartphone-Anbindung vom Verkäufer ausführlich erklären lassen, da eine verständliche Einweisung oft hilfreicher ist als das Studium der Bedienungsanleitung.

Senioren-Autos zwischen 20.000 und 25.000 Euro Toyota Proace City Verso – ab 24.265 Euro

Viele praktische Ablagen, sehr großer Kofferraum, drei Einzelsitze im Fond, umfangreiche Serienausstattung.

Geringe Reichweite mit Elektroantrieb, Beifahrersitz nicht höheneinstellbar.

– ab 24.265 Euro Viele praktische Ablagen, sehr großer Kofferraum, drei Einzelsitze im Fond, umfangreiche Serienausstattung. Geringe Reichweite mit Elektroantrieb, Beifahrersitz nicht höheneinstellbar. Seat Arona – ab 24.440 Euro

Solide Verarbeitung, ordentliches Platzangebot vorn.

Einfache Materialien im Innenraum, keine Haltegriffe am Dachhimmel, teils hohe Preise.

– ab 24.440 Euro Solide Verarbeitung, ordentliches Platzangebot vorn. Einfache Materialien im Innenraum, keine Haltegriffe am Dachhimmel, teils hohe Preise. Nissan Juke – ab 24.950 Euro

Motor mit Sparpotenzial, bequemer Zustieg, saubere Abgase.

Hoher Autobahnverbrauch, mäßige Laufkultur bei niedrigen Drehzahlen, mäßige Rundumsicht.

– ab 24.950 Euro Motor mit Sparpotenzial, bequemer Zustieg, saubere Abgase. Hoher Autobahnverbrauch, mäßige Laufkultur bei niedrigen Drehzahlen, mäßige Rundumsicht. Renault Captur – ab 24.950 Euro

Gute Verarbeitungs- und Materialqualität, LED-Scheinwerfer serienmäßig, umfangreiche Ausstattung, geringe Schadstoffemissionen, verschiebbare Rückbank.

Unpraktisches Schlüsselformat (Keycard), hohe Ladekante, unkomfortable Kofferraumentriegelung, mäßige Rundumsicht.

– ab 24.950 Euro Gute Verarbeitungs- und Materialqualität, LED-Scheinwerfer serienmäßig, umfangreiche Ausstattung, geringe Schadstoffemissionen, verschiebbare Rückbank. Unpraktisches Schlüsselformat (Keycard), hohe Ladekante, unkomfortable Kofferraumentriegelung, mäßige Rundumsicht. VW T-Cross – ab rund 24.960 Euro Gute Lenkung, viele Assistenzsysteme (teilweise serienmäßig), ordentliches Platzangebot, längs verschiebbare Rücksitzbank.

Einfache Materialien im Innenraum, mäßiges Serienlicht in den Basismodellen, teure Extras. Senioren-Autos zwischen 25.000 und 30.000 Euro Mitsubishi ASX – ab 25.390 Euro

Gute Verarbeitungs- und Materialqualität, LED-Scheinwerfer serienmäßig, umfangreiche Ausstattung, geringe Schadstoffemissionen, verschiebbare Rückbank.

Unpraktisches Schlüsselformat (Keycard), hohe Ladekante, unkomfortable Kofferraumentriegelung, mäßige Rundumsicht.

– ab 25.390 Euro Gute Verarbeitungs- und Materialqualität, LED-Scheinwerfer serienmäßig, umfangreiche Ausstattung, geringe Schadstoffemissionen, verschiebbare Rückbank. Unpraktisches Schlüsselformat (Keycard), hohe Ladekante, unkomfortable Kofferraumentriegelung, mäßige Rundumsicht. Ford Tourneo Courier – ab 25.450 Euro

Großes Ladevolumen auf kleiner Fläche, einfacher Zustieg, günstiger Einstiegspreis.

Kofferraumklappe unhandlich, teils umständliche Bedienung, Schwächen beim ADAC-Ausweichtest, hoher Verbrauch Škoda Kamiq – ab 25.980 Euro

Gutes Platzangebot, hohes Sicherheitsniveau, gute Abgasreinigung.

Für die Fahrzeugklasse recht hoher Grundpreis, dürftige Bremsleistung, mäßige Rundumsicht.

– ab 25.980 Euro Gutes Platzangebot, hohes Sicherheitsniveau, gute Abgasreinigung. Für die Fahrzeugklasse recht hoher Grundpreis, dürftige Bremsleistung, mäßige Rundumsicht. Hyundai Kona – ab 27.500 Euro

Gutes Platzangebot, umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung (teils optional), ausgewogene Fahrwerksabstimmung, lange Garantien.

Geringe Anhängelast, hintere Fensterheber ohne Einklemmschutz, einfache Materialien im Innenraum, hoher Kaufpreis, mäßige Rundumsicht.

– ab 27.500 Euro Gutes Platzangebot, umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung (teils optional), ausgewogene Fahrwerksabstimmung, lange Garantien. Geringe Anhängelast, hintere Fensterheber ohne Einklemmschutz, einfache Materialien im Innenraum, hoher Kaufpreis, mäßige Rundumsicht. Ford Puma – ab 27.900 Euro

Großzügiges Platzangebot vorn und im Kofferraum, sicheres Fahrwerk, viele Assistenten verfügbar, gute Ausstattung.

Bei niedrigen Drehzahlen schlechte Laufkultur, wenig Ablagen hinten.

– ab 27.900 Euro Großzügiges Platzangebot vorn und im Kofferraum, sicheres Fahrwerk, viele Assistenten verfügbar, gute Ausstattung. Bei niedrigen Drehzahlen schlechte Laufkultur, wenig Ablagen hinten. Opel Combo – ab 26.690 Euro

Viele praktische Ablagen, sehr großer Kofferraum, drei Einzelsitze im Fond, umfangreiche Serienausstattung.

Geringe Reichweite mit Elektroantrieb, Beifahrersitz nicht höheneinstellbar.

– ab 26.690 Euro Viele praktische Ablagen, sehr großer Kofferraum, drei Einzelsitze im Fond, umfangreiche Serienausstattung. Geringe Reichweite mit Elektroantrieb, Beifahrersitz nicht höheneinstellbar. Citroën Berlingo – ab 25.670 Euro

Viele praktische Ablagen, sehr großer Kofferraum, drei Einzelsitze im Fond, umfangreiche Serienausstattung.

Geringe Reichweite mit Elektroantrieb, Beifahrersitz nicht höheneinstellbar.

Senioren-Autos zwischen 30.000 und 35.000 Euro Renault Kangoo – ab 30.000 Euro

Großer Stauraum, sehr gutes Platzangebot, zahlreiche praktische Ablagen, drei Kindersitze im Fond möglich, AC-Laden mit 22 kW möglich, gute Serienausstattung, gutes Preis-Platz-Verhältnis.

Geringe Reichweite und Höchstgeschwindigkeit der Elektroversion, Benziner mit recht hohem Verbrauch, schlichter Innenraum, Einklemm- und Verletzungsgefahr durch hohe Schließkräfte an den Fensterhebern.

– ab 30.000 Euro Großer Stauraum, sehr gutes Platzangebot, zahlreiche praktische Ablagen, drei Kindersitze im Fond möglich, AC-Laden mit 22 kW möglich, gute Serienausstattung, gutes Preis-Platz-Verhältnis. Geringe Reichweite und Höchstgeschwindigkeit der Elektroversion, Benziner mit recht hohem Verbrauch, schlichter Innenraum, Einklemm- und Verletzungsgefahr durch hohe Schließkräfte an den Fensterhebern. Lexus LBX – ab 32.990 Euro

Viele Komfort- und Assistenzausstattungen, hochwertiger Innenraum, angemessenes Platzangebot vorn und im Kofferraum, komfortables und sicheres Fahrwerk, sparsamer Motor und saubere Abgase.

Wenig Platz auf der Rückbank, teure Versicherung, mäßige Rundumsicht.

– ab 32.990 Euro Viele Komfort- und Assistenzausstattungen, hochwertiger Innenraum, angemessenes Platzangebot vorn und im Kofferraum, komfortables und sicheres Fahrwerk, sparsamer Motor und saubere Abgase. Wenig Platz auf der Rückbank, teure Versicherung, mäßige Rundumsicht. Nissan Qashqai – ab 34.540 Euro

Umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung, gutes Platzangebot, geringe Schadstoffemissionen, leise im Innenraum.

Quetschgefahr durch hohe Schließkräfte an der elektrischen Heckklappe, in der Basisversion Beifahrersitz nicht höhenverstellbar, eingeschränkte Sicht nach hinten.

– ab 34.540 Euro Umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung, gutes Platzangebot, geringe Schadstoffemissionen, leise im Innenraum. Quetschgefahr durch hohe Schließkräfte an der elektrischen Heckklappe, in der Basisversion Beifahrersitz nicht höhenverstellbar, eingeschränkte Sicht nach hinten. Škoda Karoq – ab 33.930 Euro

Gutes Platzangebot vorn und hinten, Lenkung mit guter Rückmeldung, einfache Bedienung, gute Verarbeitung, praktisches Sitzsystem optional erhältlich.

Poltriges Fahrwerk, teils einfache Materialien, relativ geringe Zuladung.

– ab 33.930 Euro Gutes Platzangebot vorn und hinten, Lenkung mit guter Rückmeldung, einfache Bedienung, gute Verarbeitung, praktisches Sitzsystem optional erhältlich. Poltriges Fahrwerk, teils einfache Materialien, relativ geringe Zuladung. VW T-Roc – ab 30.845 Euro

Gutes Platzangebot für Insassen und Gepäck, hoher Federungskomfort mit optionalem adaptiven Fahrwerk, gute Fahreigenschaften, sehr gute optionale LED-Matrix-Scheinwerfer.

Relativ hoher Verbrauch, hoher Preis.

Senioren-Autos zwischen 35.000 und 40.000 Euro Smart #1 – ab 36.990 Euro

Umfangreiche Ausstattung, gute Verarbeitung und Materialqualität, gutes Raumgefühl und Platzangebot, hoher Nutzwert.

Wärmepumpe nicht serienmäßig, Verkehrszeichenerkennung unzuverlässig, Bedienung mit Schwächen.

– ab 36.990 Euro Umfangreiche Ausstattung, gute Verarbeitung und Materialqualität, gutes Raumgefühl und Platzangebot, hoher Nutzwert. Wärmepumpe nicht serienmäßig, Verkehrszeichenerkennung unzuverlässig, Bedienung mit Schwächen. VW T-Roc Cabriolet – ab 37.560 Euro

Gutes Platzangebot vorn, sichere Fahreigenschaften, leicht erhöhte Sitzposition, saubere Abgase.

Durchschnittliche Materialanmutung, dürftige Serienausstattung, hohe Ladekante und zerklüfteter Kofferraum.

– ab 37.560 Euro Gutes Platzangebot vorn, sichere Fahreigenschaften, leicht erhöhte Sitzposition, saubere Abgase. Durchschnittliche Materialanmutung, dürftige Serienausstattung, hohe Ladekante und zerklüfteter Kofferraum. Mini Countryman C – ab 38.120 Euro

Wohnlicher und moderner Innenraum, agiles Fahrverhalten und gute Fahrleistungen, viel Platz vorn, gute Innenraumvariabilität, sehr umfangreiche Konnektivitätsfunktionen.

Schwächen des Bediensystems, Tacho nur auf dem Mitteldisplay, Integralkopfstützen beeinträchtigen den Sitzkomfort.

– ab 38.120 Euro Wohnlicher und moderner Innenraum, agiles Fahrverhalten und gute Fahrleistungen, viel Platz vorn, gute Innenraumvariabilität, sehr umfangreiche Konnektivitätsfunktionen. Schwächen des Bediensystems, Tacho nur auf dem Mitteldisplay, Integralkopfstützen beeinträchtigen den Sitzkomfort. Mercedes-Benz B-Klasse – ab 38.651 Euro

Gutes Platzangebot vorn und hinten, sehr gute Verarbeitung, sicheres Fahrverhalten, hoher Sicherheitsstandard, auch für Langstrecken gut geeignet, bequeme Sitze.

Teuer in der Anschaffung, kleiner Serientank.

– ab 38.651 Euro Gutes Platzangebot vorn und hinten, sehr gute Verarbeitung, sicheres Fahrverhalten, hoher Sicherheitsstandard, auch für Langstrecken gut geeignet, bequeme Sitze. Teuer in der Anschaffung, kleiner Serientank. Toyota Corolla Cross – ab 37.690 Euro

Viel Kopf- und Beinfreiheit im Innenraum, lange Garantielaufzeit, viele Sicherheitsassistenten.

Teils einfache Materialien im Innenraum, nur 750 kg Anhängelast, mäßige Bremsleistung, mäßige Rundumsicht.

– ab 37.690 Euro Viel Kopf- und Beinfreiheit im Innenraum, lange Garantielaufzeit, viele Sicherheitsassistenten. Teils einfache Materialien im Innenraum, nur 750 kg Anhängelast, mäßige Bremsleistung, mäßige Rundumsicht. Škoda Elroq – ab 37.390 Euro

Spritziger Motor, gelungene Fahrwerksabstimmung, gutes Platzangebot, niedriger Verbrauch.

Kurze Garantie von nur zwei Jahren, hoher Grundpreis. Senioren-Autos zwischen 40.000 und 45.000 Euro Volvo XC40 – ab 42.890 Euro

Hohes Sicherheitsniveau, umfangreiche Ausstattung, hochwertige und praktische Details im Innenraum, gutes Platzangebot, angenehmer Antriebskomfort der Elektroversion.

Hohe Preise, hoher Verbrauch und unharmonisches Getriebe beim Benziner, ablenkendes Infotainmentsystem.

– ab 42.890 Euro Hohes Sicherheitsniveau, umfangreiche Ausstattung, hochwertige und praktische Details im Innenraum, gutes Platzangebot, angenehmer Antriebskomfort der Elektroversion. Hohe Preise, hoher Verbrauch und unharmonisches Getriebe beim Benziner, ablenkendes Infotainmentsystem. Renault Scénic E-Tech Electric – ab 43.000 Euro

AC-Laden mit 22 kW serienmäßig, Wärmepumpe serienmäßig, umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung, komfortables Reisen auch im Fond.

Durchwachsene Materialqualität, DC-Ladeleistung mit Potenzial, zurückhaltende Fahrleistungen. Senioren-Autos ab 45.000 Euro BMW X1 / iX1 – ab 49.400 Euro

Gutes Platzangebot, kräftige und kultivierte Antriebe, sehr sicheres und agiles Fahrverhalten, Assistenten für Sicherheit und Komfort gut abgestimmt.

Hilfreiche Assistenten oft nur gegen Aufpreis, teils hoher Verbrauch, Bedienung gewöhnungsbedürftig.