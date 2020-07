ADAC-Fake-Pannenhelfer Wenn der Pannendienst panne ist

Wer im Ausland mit seinem Auto eine Panne erleidet, freut sich über jeden Pannenhelfer – na ja, fast jeden. Wie der ADAC mitteilt, nutzen immer wieder Betrüger die typische gelbe Gestaltung der ADAC-Pannenhilfe-Autos, mit dem Logo des Clubs oder der Aufschrift "Im Auftrag des ADAC", um die Urlauber in die Falle zu locken. Selbst das Fake-Personal tritt im Gewand der ADAC-Straßenwachtfahrer auf, um die Illusion von einem echten Pannenhelfer abzurunden.

Keine ADAC-Pannenhelfer im Ausland

Der ADAC stellt klar, dass er im Ausland keine eigene Straßenwacht-Flotte betreibt. Auch die dortigen Vertragspartner dürfen weder auf ihren Fahrzeugen noch an Werkstätten ADAC-Logos verwenden. Lediglich in Norditalien hat der Automobilclub ganzjährig einen eigenen Gelben Engel als Pannenhelfer im Einsatz.

ADAC SE Der ADAC hat nur ein eigenes Pannenhilfeauto im Ausland am Start - und zwar in Norditalien.

Fake-Pannenhelfer sind nach Angaben des ADAC verstärkt in Ost- und Südosteuropa unterwegs. Außer in Ungarn und Serbien sind die Betrüger jetzt auch vermehrt in Bulgarien, Kroatien und Slowenien aktiv. Dazu sind die Slowakei, Litauen und Polen betroffen. Die Taktik vieler Betrüger ist es, bereits an der Autobahn zu warten und direkt nach einer Panne aufzutauchen, um dem Hilfesuchenden ihre Dienste anzubieten. Anrufversuche beim Auslandsnotruf können fehlschlagen, da die Kriminellen Störsender in ihren Fahrzeugen installiert haben, die das Telefonnetz unterbrechen und eine Mobilfunkverbindung unmöglich machen. In so einer Situation sollten Autofahrer ihr Fahrzeug abschließen, sich einige Meter entfernen und von dort den Auslandsnotruf kontaktieren.

Immer den Auslandsnotruf nutzen

Der Auslandsnotruf des ADAC ist unter der Nummer 00 49 89 22 22 22 zu erreichen. Hier wird dann ein Pannenhelfer oder ein Abschleppdienst vor Ort vermittelt. Der "echte" Pannenhelfer kennt die Mitgliedsdaten des Liegengebliebenen oder kann im Zweifelsfall die Daten abrufen, um so den Nachweis zu erbringen, dass er tatsächlich im Auftrag des ADAC handelt. Wenn der Partnerclub vor Ort keine Pannenhilfe leisten kann, wird das Fahrzeug in die nächste geeignete Werkstatt geschleppt. Dauert die Reparatur länger als drei Tage, wird das Fahrzeug vom ADAC nach Deutschland an den Wohnort zurückgebracht.

ADAC SE/George Dauert eine Reparatur länger als drei Tage, dann holt der ADAC das Auto nach Deutschland zurück.

Wer auf einen Fake-Pannenhelfer trifft, kann versuchen diesen beispielsweise mittels Foto von Nummernschildern zu identifizieren. Der ADAC wird dann mit Unterstützung des Partnerclubs immer Anzeige auf Unterlassung erstatten. Betrugsanzeigen können nur die Geschädigten selbst erstatten.

Fazit

Immer wieder versuchen Betrüger die Notlagen von Autofahrern auszunutzen – auch im Falle einer Panne. Wer auf Pannenhilfe angewiesen ist, sollte genau hinschauen, wer einem zu Hilfe eilt.