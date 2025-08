Alfa Romeo Halbjahresbilanz 2025: Die wissen, wie Absatz-Plus geht

Alfa bleibt Absatzzwerg

Global betrachtet wächst Alfa Romeo im ersten Halbjahr 2025 um 20 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. In absoluten Zahlen bleibt Alfa Romeo mit 33.020 verkauften Autos weltweit aber eher ein Zwerg. In Europa legen die Italiener beim Absatz sogar um 33,3 Prozent auf 31.332 Autos zu, wobei besonders auf den Märkten Frankreich (+51 %), Großbritannien (+50 %), Italien (+35 %) und den Niederlanden (+200 %) ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Stärkster Markt für Alfa bleibt Italien. In der Heimat konnten nach Angaben des italienischen Herstellerverbands UNRAE in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 16.838 Autos abgesetzt werden. Auf dem deutschen Markt konnte Alfa im ersten Halbjahr laut KBA insgesamt 3.952 Autos absetzen.