Amerikaner schrottet 911er: Ami 0 - Autobahn 1

Der Mann blieb bei dem Unfall mit hohem Sachschaden unverletzt, ein weiterer Beteiligter wurde leicht verletzt. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein war der 59-jährige US-Amerikaner mit einem Mietwagen auf regennasser Fahrbahn in Richtung München unterwegs, als er in einer Gefällestrecke die Kontrolle über den Sportwagen verlor. Der Porsche prallte zunächst gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes Sprinter, der von einem 54-jährigen Deutschen gesteuert wurde. Infolge des Aufpralls wurde der Porsche erneut gegen die Leitplanke gedrückt und kam dort zum Stehen.