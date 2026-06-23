Anhänger quer auf der Autobahn: Polizei sucht diesen Lkw

In der Nacht zum 24.1.2026 war auf der A281 zwischen den Anschlussstellen Strom und Seehausen ein schwarzer Sattelauflieger quer über beide Fahrstreifen und den Seitenstreifen gestellt worden. Der Anhänger blockierte die Autobahn vollständig. Nach Angaben der Polizei war der unbeladene Auflieger in der Dunkelheit nur schwer zu erkennen.

Mehrere Fahrzeuge mussten vor dem Hindernis anhalten. Ein Lastwagenfahrer bemerkte den querstehenden Auflieger laut Polizei erst im letzten Moment und konnte einen Zusammenstoß nur durch eine sofortige Vollbremsung verhindern.

Polizei veröffentlicht Foto der Zugmaschine Für die Ermittlungen wurde bereits im Januar die Ermittlungsgruppe "EG Strom" eingerichtet. Die Beamten werteten umfangreiches Videomaterial aus, vernahmen zahlreiche Zeugen und überprüften eine vierstellige Zahl von Lastwagen. Dabei gelang es den Ermittlern nach eigenen Angaben, die Zugmaschine zu identifizieren, mit der der Auflieger in der Tatnacht transportiert worden sein soll. Gesucht wird ein MAN TGX mit drei Achsen, blauem Fahrerhaus und unlackiertem grauem Stoßfänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Sattelauflieger zuvor im Güterverkehrszentrum Bremen im Bereich der Merkurstraße gestohlen worden.

Polizei Bremen Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Ermittler gehen von vorsätzlicher Tat aus Die Polizei bewertet den Vorfall weiterhin als besonders gefährlich. Der Anhänger war so positioniert worden, dass die komplette Fahrbahn versperrt wurde. Da weder Ladung noch Beleuchtung vorhanden waren, bestand insbesondere in der Dunkelheit ein hohes Risiko für schwere Unfälle.

Polizeisprecher Bastian Demann erklärte gegenüber der Bild-Zeitung: "Aufgrund der gefährlichen Tatbegehung und der Positionierung hätte dies potenziell tödlich enden können." Aus diesem Grund wird gegen die bislang unbekannten Täter wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Polizei Bremen Dieser Anhänger stand unbeleuchtet auf der Autobahn.

Verbindungen zu weiteren Vorfällen werden geprüft Bereits kurz nach der Tat hatten die Ermittler geprüft, ob ein Zusammenhang mit weiteren ungewöhnlichen Vorfällen auf der A281 besteht.

Am 25.1.2026 war ein weiterer Sattelauflieger auf einem gesperrten Fahrstreifen der Autobahn entdeckt worden. Bereits am 21.12.2025 stand zudem ein gestohlener Zwölftonner im Bereich der Auffahrt Strom quer auf der Fahrbahn. Ob dieselben Täter hinter den Vorfällen stehen, ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Polizei bittet um Hinweise Die Ermittler hoffen nun, dass die Veröffentlichung des Fotos neue Hinweise bringt. Gesucht werden Zeugen, die in der Nacht zum 24.1.2026 verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der gesuchten Zugmaschine machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen. Zusätzlich wurde ein anonymes Hinweisportal eingerichtet.