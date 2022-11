Ferrari Enzo-V12 - Originalverpackt Was ist letzte Preis?

Gleich vorweg, dieses Angebot für rund 200.000 bis 300.000 US-Dollar bezieht sich nicht auf den Zwölfender mit Enzo drumherum, nein, es handelt sich tatsächlich nur um den Motor. Das Auktionshaus RM Sotheby’s versteigert im Dezember 2022 dieses Aggregat, eine wohl extrem seltene Gelegenheit, einen solchen Motor zu erstehen – inklusive Original-Verpackung – wobei sich da die Experten streiten. Der 6.0-Liter-V12 mit der Nummer 102042 kommt inklusive Airbox, Nebenaggregaten und Kabelbaum zum neuen Besitzer.

Empfänger war nicht Empfänger

Nun ist Ferrari nicht dafür bekannt, wahllos ihre ikonischen Aggregate an jedermann zu versenden. Laut den Frachtpapieren ging die Kiste ursprünglich im Juni 2014 von Modena an den Ferrari-Händler "Formula Automobile Copenhagen", einem zertifizierten Ferrari-Händler in Dänemark. Wir haben dort nachgefragt, und erhielten die Antwort, man sei gar nicht der Empfänger der Kiste samt Motor gewesen. Zum Hintergrund könne man sich daher nicht äußern. Eines sei indes klar: "Soweit man das sehen kann, sieht die Box auf den Fotos nicht wie eine Transportkiste aus, in der ein Enzo-Motor ursprünglich geliefert wurde." Das Auktionshaus widerspricht auf Nachfrage, man glaube an eine Originalverpackung und ergänzt: "Der Motor wurde nie verbaut und ist nie gelaufen."

Der intern F140 bezeichnete Alu-V12 wurde zum ersten Mal als Tipo F140B 2002 im Ferrari Enzo Ferrari verbaut. Aus sechs Litern Hubraum spülte der damals stärkste Saugmotor in einem Straßenfahrzeug 660 PS auf die Kurbelwelle. Das maximale Drehmoment beträgt 657 Nm, lediglich bis 2004 wurde der Motor im Enzo verbaut, anschließend als F140C und F140CE im 599 GTB Fiorano und im 599 GTO mit 620 bzw. 670 PS.

Enzo-Motor seit 20 Jahren im Einsatz

Er bildet die Grundlage für eine mehr als 20 Jahre dauernde V12-Historie. Hubraumerweitert auf 6,3 Liter unter anderem als F140 FE im Ferrari LaFerrari mit sage und schreibe 963 System-PS implementiert. Nochmals auf 6,5 Liter aufgebohrt, arbeitet er aktuell im 812 Superfast, GTS, Competizione sowie im Monza SP1 und SP2 und in seiner stärksten Ausführung mit 840 PS im Daytona SP3. Auch im neuesten Modell, dem Ferrari Purosangue, verrichtet er als F140 IS seinen Dienst. Insgesamt wurde der Motor sechsmal zum "Internationalen Engine of der Year" gekürt.

Fazit

Ein Ferrari Enzo ist schon selten, dessen Motor solo zu bekommen, nahezu unmöglich. RM Sotheby’s hat nun das legendäre Aggregat in der Auktion, nach deren Darstellung originalverpackt und noch nie gelaufen. Mindestens 200.000 Euro soll der Zwölfender bringen – was sie dann damit machen, bleibt ihnen überlassen.