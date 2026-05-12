Deutlich verbesserter Bushmaster: Australien bestellt 268 Panzerfahrzeuge

Die australische Regierung hat die Beschaffung von 268 weiteren Bushmaster Protected Mobility Vehicles beschlossen. Für das Programm stellt die Regierung in Canberra rund 750 Millionen australische Dollar bereit, umgerechnet rund 461 Millionen Euro. Produziert werden die Fahrzeuge von Thales Australia im Werk Bendigo im Bundesstaat Victoria. Die Fertigung der neuen Generation soll 2027 anlaufen.

Mit dem Auftrag setzt die australische Armee die Modernisierung ihrer geschützten Fahrzeugflotte fort. Der Bushmaster gehört seit Jahren zu den wichtigsten geschützten Radfahrzeugen der Australian Defence Force und wurde in verschiedenen Auslandseinsätzen genutzt. Die neu bestellten Fahrzeuge sollen zusätzliche Fähigkeiten für moderne Gefechtsfelder erhalten. Dazu zählen neue digitale Systeme, verbesserte Kommunikationsschnittstellen sowie eine stärkere Integration von Sensorik und Waffenanlagen.

Mehr Zuladung, mehr Schutz Nach Angaben von Thales soll die neue Generation des Bushmaster flexibler auf unterschiedliche Einsatzprofile ausgelegt werden. Vorgesehen sind eine höhere Zuladung, eine gesteigerte Anhängelast sowie zusätzliche Schutzsysteme gegen moderne Bedrohungen. Außerdem erhält das Fahrzeug eine modular aufgebaute Kabine, die sich an verschiedene Aufgaben anpassen lässt. Für den Export ist auch eine Linkslenker-Version vorgesehen.

Der Bushmaster ist ein geschütztes 4×4-Militärfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von rund 17 Tonnen. Die Besatzung besteht aus einem Fahrer und bis zu neun weiteren Soldaten. Angetrieben wird das Fahrzeug von einem Sechszylinder-Dieselmotor mit einer Leistung von 250 kW/340 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 100 km/h, die Reichweite bei rund 800 Kilometern. Die Nutzlast beträgt mehr als vier Tonnen.

Charakteristisch ist der V-förmige Unterboden, der die Wirkung von Minen und Sprengsätzen ableiten soll. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über ballistischen Schutz gegen Beschuss. Im Zuge der laufenden Weiterentwicklung wurden unter anderem ein verstärktes Fahrwerk, ABS, ein zentrales Reifenfüllsystem sowie modernisierte digitale Anzeigen integriert. Auch Systeme zur Drohnenabwehr gehören inzwischen zu den vorgesehenen Erweiterungen.

Viele Varianten verfügbar Der Bushmaster wurde ursprünglich für Einsätze entwickelt, bei denen geschützte Mobilität und hohe Geländegängigkeit gefordert sind. Das Einsatzspektrum reicht von militärischen Patrouillen über Truppentransporte bis zu Evakuierungs- und Unterstützungsaufgaben. Neben klassischen Gefechtseinsätzen wird das Fahrzeug auch bei Friedensmissionen, Grenzsicherung und Katastrophenhilfe genutzt.

Thales Group Der Bushmaster ist auch bei den Vereinten Nationen im Einsatz.

Insgesamt existieren inzwischen mehr als ein Dutzend Varianten. Dazu gehören Truppentransporter, Ambulanz- und Kommandofahrzeuge sowie Ausführungen für Pionier-Einsätze. Die modulare Konstruktion ermöglicht Anpassungen an unterschiedliche Anforderungen der Nutzerstaaten.

Nach Unternehmensangaben wurden bislang mehr als 1.300 Bushmaster gebaut. Das Fahrzeug befindet sich bei Streitkräften in neun Ländern im Einsatz, darunter Australien, Großbritannien, Neuseeland, Niederlande und Japan. Parallel dazu bemüht sich Thales um weitere internationale Aufträge. So bietet das Unternehmen den Bushmaster auch für das britische Land Mobility Programme an. Mit diesem Projekt will Großbritannien ab 2029 Teile seiner älteren Radfahrzeugflotte ersetzen.

Französischer Weltkonzern Thales Australia gehört zum französischen Technologiekonzern Thales. Das Unternehmen ist in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber- und Digitaltechnik tätig. Weltweit beschäftigt Thales mehr als 85.000 Mitarbeiter in 65 Ländern. In Australien betreibt der Konzern 35 Standorte und beschäftigt dort rund 4.500 Mitarbeiter. Neben militärischen Systemen entwickelt Thales unter anderem Radar-, Kommunikations- und Sicherheitstechnologien sowie digitale Systeme für kritische Infrastruktur.