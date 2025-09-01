Reisewarnung des Auswärtigen Amtes: In Frankreich drohen massive Straßen-Blockaden

Das Auswärtige Amt in Berlin warnt vor erheblichen Einschränkungen im gesamten Land zu diesem Termin.

Hintergrund der Proteste Auslöser ist der Haushaltsentwurf für 2026, den Premierminister François Bayrou vorgestellt hat. Dieser sieht unter anderem Kürzungen im öffentlichen Dienst, ein Einfrieren von Sozialleistungen sowie die Streichung von zwei gesetzlichen Feiertagen vor. Die Protestbewegung richtet sich gegen diese Maßnahmen und ruft dazu auf, den Alltag in Frankreich am 10.9. weitgehend zu blockieren – durch Arbeitsniederlegungen, Boykott öffentlicher Verkehrsmittel, Bargeldabhebungen und Protestaktionen.

Die Initiative entstand im Frühjahr 2025 in sozialen Netzwerken und hat Wurzeln in früheren Protestwellen wie den Gelbwesten. Linke Parteien und einzelne Gewerkschaften unterstützen den Aufruf. Gewerkschaftsführungen und rechtsextreme Parteien haben sich dagegen distanziert.

Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr Nach Einschätzung der Behörden werden vor allem Bahn, Metro, Busse und Flugverkehr erheblich gestört sein. Reisende müssen mit zahlreichen Ausfällen und Verspätungen rechnen. Auch Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Einrichtungen können betroffen sein, da Teile des Personals zum Streik aufgerufen sind.

Das Auswärtige Amt rät: "Meiden Sie größere Menschenansammlungen, Massenproteste sowie Demonstrationen. Befolgen Sie Anweisungen der Sicherheitskräfte."

Folgen für Autofahrer Auch der Straßenverkehr wird erheblich beeinträchtigt.

In Paris und der Île-de-France ist mit massiven Staus zu rechnen, da Straßenblockaden und Demonstrationen angekündigt sind.

In Marseille, Lyon, Bordeaux und Lille sind ebenfalls Blockadeaktionen an wichtigen Verkehrsknotenpunkten möglich.

Auf zentralen Autobahnen wie der A1, A4 und A6 im Raum Paris sowie auf Zufahrtsstraßen zu Großstädten können erhebliche Behinderungen auftreten.

Besonders Mautstellen und Zufahrten zu Flughäfen sowie großen Märkten gelten als mögliche Ziele der Proteste.

Betroffen sind nicht nur Berufspendler, sondern auch der Schwerlastverkehr. Landwirte und weitere Berufsgruppen haben ihre Beteiligung angekündigt, sodass Blockaden auf Fernstraßen und Autobahnen wahrscheinlich sind.