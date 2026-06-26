Auswertung der New York Times: Mehr tödliche Fußgängerunfälle durch SUV

Die Fronten vieler Neuwagen sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich höher geworden, hauptsächlich durch den Boom von SUVs und großen Pick-ups. Eine Analyse der New York Times (NYT) kommt nun zu dem Ergebnis, dass diese Entwicklung messbare Folgen für die Sicherheit von Fußgängern haben könnte. Demnach steigt mit zunehmender Haubenhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zusammenstoß tödlich endet.

Für ihre Untersuchung hat die NYT nach eigenen Angaben verschiedene US-Datenquellen zusammengeführt: Stichprobendaten zu Unfällen (Crash Report Sampling System) der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aus den Jahren 2016 bis 2024, die Todesfallstatistik Fatality Analysis Reporting System (FARS), Fahrzeugmaßdaten eines kommerziellen Anbieters sowie Zulassungsdaten. In der Auswertung betrachtete die NYT nur Unfälle, bei denen ein Fahrzeug mit einem einzelnen Fußgänger kollidierte. Um andere Einflüsse zu berücksichtigen, rechnete das Team Faktoren wie Unfalljahr, Fahrzeugalter, Altersgruppen sowie Alkoholbeteiligung statistisch heraus.

Das Ergebnis der Modellrechnung: Der Trend zu höheren Fahrzeugfronten habe im betrachteten Zeitraum zu mehreren Tausend zusätzlichen Todesfällen beigetragen. Die NYT beziffert den Effekt auf rund 3.000 Todesfällen in den USA zwischen 2016 und 2024 und spricht zugleich von einer eher vorsichtigen Schätzung, weil Unfälle außerhalb des öffentlichen Straßennetzes – etwa auf Parkplätzen oder in Einfahrten – in den vorliegenden Bundesdaten nicht vollständig erfasst werden.

Warum hohe Fronten die Folgen verschärfen können Die NYT führt zwei Gründe an. Zum einen verlagert eine hohe, steile Front den Aufprallpunkt nach oben. Bei vielen Erwachsenen liegt er damit näher an Rumpf und Kopf, statt an Beinen und Becken. Das kann den Bewegungsablauf nach dem Aufprall verändern. Anstatt über die Haube "abzurollen", geraten Betroffene eher nach unten – mit dem Risiko, auf die Fahrbahn zu stürzen und anschließend vom Fahrzeug überrollt zu werden.

Zum anderen geht es um die Sicht nach vorn. Größere Karosseriestrukturen – etwa kräftigere A‑Säulen – und die insgesamt höhere Bauweise vieler Modelle können tote Winkel vergrößern. In der NYT-Analyse werden dafür 3D-Vermessungen und Sichtfeldbetrachtungen an aktuellen Pick-ups und früheren Modellgenerationen herangezogen. Je nach Fahrzeug sollen die verdeckten Bereiche im Nahfeld demnach deutlich gewachsen sein.

Risikoanstieg pro zusätzlicher Haubenhöhe In ihrer statistischen Auswertung beschreibt das Team zudem einen Zusammenhang zwischen Haubenhöhe und Todesrisiko. Mit jedem zusätzlichen Zentimeter Haubenhöhe steige die Chance, dass ein Fußgängerunfall tödlich endet. Auf Basis von Simulationen mit veränderten Haubenhöhen leitet die NYT ab, dass im untersuchten Zeitraum je nach Szenario mehrere Tausend Leben hätten gerettet werden können, wenn die Fahrzeugfronten niedriger geblieben wären.

Korrelation, Datenlücken, weitere Einflussfaktoren Auch wenn die NYT versucht, Störfaktoren statistisch zu kontrollieren, bleibt die zentrale Frage die gleiche wie bei vielen Auswertungen dieser Art: Wie viel der beobachteten Entwicklung lässt sich direkt auf die Fahrzeuggeometrie zurückführen und wie viel auf Begleitfaktoren wie Geschwindigkeiten, Infrastruktur, Ablenkung oder Lichtverhältnisse? Hinzu kommt, dass in den US-Datenbanken bestimmte Unfallorte und -arten nicht oder nur begrenzt abgebildet sind. Das kann die Größenordnung beeinflussen.

Unstrittig ist dagegen, dass sich das Umfeld verändert hat: Der Anteil großer, schwerer Fahrzeuge ist gestiegen, ebenso die durchschnittliche Bauhöhe vieler Modelle. Parallel dazu nehmen Assistenzsysteme zwar zu, ihre Verbreitung und Leistungsfähigkeit unterscheiden sich jedoch je nach Fahrzeugklasse und Baujahr.

Was daraus folgen könnte Die NYT-Analyse lenkt den Blick auf ein Spannungsfeld, das die Industrie seit Jahren begleitet: Die Anforderungen an den Insassenschutz – etwa bei Überschlägen – führen zu robusteren Strukturen, die zugleich Sicht und Frontgestaltung beeinflussen können. Technisch gibt es Ansatzpunkte, um Risiken zu reduzieren: bessere Nahfeldsicht (Kamera-/Sensorkonzepte), wirksamere Notbremssysteme mit Fußgängererkennung sowie konstruktive Maßnahmen an der Front, die Aufprallfolgen abmildern sollen. Ob und wie daraus verbindliche Vorgaben werden, ist eine politische Frage und dürfte angesichts des anhaltenden SUV-Trends weiter an Bedeutung gewinnen – auch außerhalb der USA.

Im Video sehen Sie das Crashtest-Verfahren von VW.