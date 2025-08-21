auto motor und sport-Chefreporter Alexander Bloch wird VDI-Markenbotschafter

Alexander Bloch ist studierter Elektroingenieur und schreibt seit über 20 Jahren als Experte für Autotechnik bei auto motor und sport. Als VOX-Moderator bringt er unter anderem neue Entwicklungen von E-Autos, Hybrid-Modellen, Fahrerassistenzsystemen und weiteren Innovationen aus der Welt der Mobilität einem breiten Publikum nahe.

Bloch erklärt Vor allem seine fundierten Erklärformate auf YouTube sowie seine journalistischen Fähigkeiten, technische Sachverhalte unterhaltsam zu vermitteln, zeichnen ihn aus, um als VDI-Markenbotschafter aufzutreten. Bloch engagiert sich bereits seit einiger Zeit im Rahmen verschiedener Projekte für den VDI, etwa durch seine Berichterstattung über die VDI-Tagung "Fahrerassistenzsysteme und Automatisiertes Fahren" oder durch die medienwirksame Aufbereitung der VDI-Ökobilanzstudie "Wann wird Autofahren grün?".

"Alexander Bloch gehört zu den bekanntesten Technikvermittlern in Deutschland. Mit seiner Leidenschaft für Mobilität und seiner Fähigkeit, komplexe Inhalte verständlich und unterhaltsam zu erklären, begeistert er vor allem junge Menschen", erklärt VDI-Direktor Adrian Willig.

"Ich bin begeisterter Ingenieur und Fan aller Mobilitätsarten, speziell aber dem Auto. Der VDI bietet mit seinen zahlreichen Initiativen, Publikationen und Veranstaltungen eine inhaltliche Tiefe, die für meine journalistische Arbeit enorm wertvoll ist. Ich freue mich sehr, den VDI in seiner Mission zu unterstützen, technisches Wissen einem jungen Publikum zugänglich zu machen – das wird gut!", sagt Alexander Bloch über die künftige Partnerschaft.