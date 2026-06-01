Autobahn A27: Fahrer schanzt in Baustellenloch – und bepöbelt die Retter

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (30.5.2026) auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. In dem betroffenen Abschnitt wird der Verkehr derzeit wegen einer Baustelle auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Nach Angaben der Polizei erkannte der Fahrer die Verkehrsführung offenbar nicht und fuhr in den abgesperrten Baustellenbereich ein.

Dort befand sich allerdings eine offene, rund 20 mal 20 Meter große und etwa zwei bis zweieinhalb Meter tiefe Baugrube. Am Ende der Fahrbahn hob der Pkw ab und prallte gegen das hintere Ende der Grube. Das Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass der Fahrer es nicht mehr selbst verlassen konnte. Feuerwehr muss Fahrer aus deformiertem Fahrzeug befreien. Die Feuerwehr Bremerhaven rückte gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle aus. Zunächst sicherten die Einsatzkräfte das Fahrzeug am Rand der Baugrube. Anschließend öffneten sie die deformierte Fahrertür mit hydraulischem Rettungsgerät.

Der Fahrer konnte danach gemeinsam von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus dem Wagen befreit werden. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Während die Feuerwehr zunächst von leichteren Verletzungen ausging, sprach die Polizei später von schweren Verletzungen.

Polizei ermittelt wegen mehrerer Vorwürfe Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich nach Angaben der Polizei Hinweise darauf, dass der 54-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Deshalb wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem soll der Mann während der polizeilichen Maßnahmen eingesetzte Beamte beleidigt haben.

Die Polizei leitete daraufhin mehrere Ermittlungsverfahren ein. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt. Baustellenbereich war vollständig abgesperrt.

Das droht dem Unfallfahrer Sollte sich der Verdacht auf Drogenkonsum bestätigen, drohen dem 54-Jährigen deutlich mehr als nur ein Bußgeld. Möglich sind eine Geldstrafe, der Entzug der Fahrerlaubnis, eine MPU sowie weitere Konsequenzen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Hinzu kommt ein separates Strafverfahren wegen der mutmaßlichen Beleidigung von Polizeibeamten.

Bestätigt sich der Drogeneinfluss nicht, dürfte es voraussichtlich bei Verkehrsverstößen, möglichen Schadenersatzforderungen für die Baustelle und versicherungsrechtlichen Folgen bleiben. Entscheidend ist nun das Ergebnis der Blutprobe.