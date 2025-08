Auto- und Wohnmobil-Panne in Frankreich: Der ADAC darf nicht auf Autobahnen helfen

Bei einer Panne auf französischen Autobahnen muss der Hilferuf zwingend über eine Notrufsäule oder über die europäische Notrufnummer 112 erfolgen. Private Pannendienste wie der ADAC sind nicht berechtigt , dort eigenständig Hilfe zu leisten . Die Alarmierung über die Notrufsäule führt zur Zentrale des zuständigen Autobahnbetreibers, der einen autorisierten Pannendienst beauftragt. Dieser soll in der Regel innerhalb von 30 Minuten eintreffen.

Für Pkw und Wohnmobile bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen gelten in Frankreich feste Abschlepppauschalen :

Diese Beträge müssen direkt vor Ort bezahlt werden. Die Preise sind im Einsatzfahrzeug gut sichtbar auszuhängen. Schutzbriefversicherungen – etwa der ADAC – erstatten häufig bis zu 300 Euro der entstandenen Kosten. Die Kosten für eventuell notwendige Reparaturen durch den Pannenhelfer müssen jedoch in der Regel selbst getragen werden. Eine detaillierte Rechnung ist verpflichtend.

Keine Tarifbindung bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen

Bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen – etwa bei großen Wohnmobilen – gibt es keine gesetzliche Preisbindung. Die Abschleppkosten werden frei von den jeweiligen Dienstleistern kalkuliert und können schnell in den vierstelligen Bereich steigen. Wer mit einem Wohnmobilgespann unterwegs ist, muss zudem beachten: In Frankreich ist gesetzlich vorgeschrieben, dass bei einer Panne immer das gesamte Gespann abgeschleppt wird, auch wenn nur der Anhänger betroffen ist. Schutzbriefanbieter übernehmen in solchen Fällen nur die Kosten für den defekten Teil.