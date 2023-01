Autofarben 2022 Es wird grüner, nicht nur beim Antrieb

Geht es um die Lackfarbe ihres Autos, so bleiben die Deutschen sehr konservativ – und das schon seit Jahren. Welche Autofarben bei den Neuwagenkäufern in 2022 beliebt waren, hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) auf Basis von Daten des Kraftfahrt Bundesamts (KBA) ermittelt.

Hauptsache unauffällig

Berücksichtigt wurden dabei alle Pkw-Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis November 2022, die mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum verglichen wurden. Auch kurz vor Jahresende lässt sich daraus klar ablesen: Die deutschen Neuwagenkäufer sind alles andere als experimentierfreudig. Mehr als drei Viertel (77,3 Prozent) der Käufer in Deutschland entscheidet sich für die Farben Grau/Silber, Schwarz oder Weiß. Diese Farben belegen, wie bereits im vergangenen Jahr und in unveränderter Reihenfolge, auch die ersten drei Plätze. Dabei konnte das Farb-Trio seinen Anteil sogar weiter ausbauen: 2021 hatten sich 75,9 Prozent der Neuwagenkäufer in Deutschland für eine dieser drei Farben entschieden.

Rossen Gargolov Die Deutschen lieben SUV und Farben wie grau, silber, schwarz oder weiß.

Die beliebteste Pkw-Farbe ist weiterhin Grau/Silber: Fast jeder Dritte Käufern entscheidet sich hierfür (30,8 Prozent). Damit liegt Grau/Silber seit 2015 ununterbrochen auf Platz 1. Und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht: Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum konnte Grau/Silber seinen Anteil sogar nochmals um 0,9 Prozentpunkte ausbauen.

Ein weiterer beliebter Klassiker ist schwarz. Gut jeder Vierte (26,3 Prozent) entschied für den dunklen Auftritt. Im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum baute Schwarz seinen Anteil mit einem Plus von 1,7 Prozentpunkten sogar am deutlichsten aus.

Unter den drei beliebtesten Farben musste lediglich Weiß auf Rang 3 einen Beliebtheitsdämpfer hinnehmen: Der Anteil sank um 1,2 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent. Gerade aber Weiß zeigt, wie sich die Beliebtheit von Pkw-Farben im Laufe der Jahre verändern kann: Noch 2006 entschieden sich gerade einmal 1,6 Prozent der Käufer für einen weißen Pkw.

Nur selten wird es bunt

Wird es allerdings bunt, dann zeichnet sich ein klarer Trend zu grün ab. Blau bleibt weiterhin die beliebteste bunte Farbe. Für Blau entscheidet sich mit 9,9 Prozent knapp jeder zehnte Autofahrer. Das sind 0,6 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Hinter Blau rangiert auf Platz 2 der bunten Farben mit 5,8 Prozent Rot, das 0,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr einbüßte. Das bereits erwähnte Grün kommt, wie im Vorjahr, auf den dritten Platz unter den bunten Farben. Zwar macht Grün lediglich 2,2 Prozent der Neuzulassungen aus (Plus 0,5 Prozentpunkte), der Blick auf die absoluten Zahlen zeigt jedoch einen Anstieg um 25,7 Prozent – den höchsten unter allen Pkw-Farben.

Hersteller / Patrick Lang Bunte Autos sind echte Mangelware auf unseren Straßen.

Zu den seltensten Farben auf unseren Straßen gehören Orange (1,1 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), Gelb (0,9 Prozent, minus 0,1 Prozentpunkte) sowie Braun (0,7 Prozent; keine Veränderung zum Vorjahr), für das sich vor zehn Jahren, 2012, immerhin noch rund 7 Prozent entschieden haben. Gerade einmal 0,1 Prozent aller Neuwagenkäufer wählte für ihren Pkw die Farbe Lila/Violett. Im Jahr 2012 hatte der Anteil immerhin noch bei 0,6 Prozent gelegen, konnte sich aber seitdem nicht mehr steigern.

Die Gründe für die gemäßigte Farbwahl der Mehrheit liegt mutmaßlich in geplanten Wiederverkauf. Mutige Farbakzente können zwar in wenigen Fällen zu höheren Preisen führen, in der Regel werden diese aber von den Gebrauchtkäufern mit Abschlägen bestraft.

Fazit

Deutsche Neuwagenkäufer zeigen auch im Jahr 2022 wenig Mut zu knalligen Farben. Unauffällig ist beliebt, Hauptsache grau, silber, schwarz oder weiß. An richtig knallig trauen sich nur ganz wenige heran. Na dann weiter viel Spaß an der Suche nach ihrem grauen SUV auf dem Supermarktparkplatz.