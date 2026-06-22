100.000 km Dauertest: Skoda Karoq zeigt Stärken und Schwächen

Der Skoda Karoq in der von auto motor und sport getesteten Variante kommt mit einem 2.0 TDI-Motor, Haldex-Allradantrieb und einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG). Mit einer Leistung von 150 PS bietet er ausreichend Kraft für alle Lebenslagen. Bereits in der Grundausstattung überzeugt das Modell mit Matrix-LED-Scheinwerfern, adaptiven Dämpfern und einer Progressivlenkung, die für präzises Handling sorgt.

Zusätzlich wurde das Fahrzeug mit zahlreichen Extras ausgestattet – darunter eine Rundumkamera, Dreizonen-Klimaautomatik und ein höhenverstellbarer Ladeboden – was den Grundpreis um etwa 10.000 Euro auf stolze 57.500 Euro erhöhte. Trotz dieses Preises punktet der Karoq durch seine Vielseitigkeit: Mit einem variablen Kofferraumvolumen von bis zu 1.630 Litern ist er ideal für Familien oder Vielfahrer geeignet.

Alltagstauglichkeit im Fokus Im Dauertest bewies der Karoq seine Qualitäten als zuverlässiger Begleiter auf unterschiedlichsten Strecken – von städtischen Fahrten bis hin zu langen Autobahnetappen. Besonders hervorzuheben ist der hohe Fahrkomfort: Die gut gedämmte Kabine minimiert Wind- und Motorengeräusche effektiv, während die Federung sowohl auf langen Wellen als auch bei sportlicherer Fahrweise überzeugt.

Allerdings traten im Laufe des Tests auch Schwächen zutage: Eine Anfahrschwäche des Dieselmotors in Kombination mit dem DSG-Getriebe sorgte wiederholt für Kritik. Das Getriebe neigte dazu, beim Anfahren direkt in den zweiten Gang zu schalten, was das Beschleunigen erschwerte.

Kosten und Verbrauch Über die gesamte Testdistanz summierten sich die Betriebskosten des Skoda Karoq erheblich: Für Wartung, Motoröl und Verschleißteile fielen insgesamt 3.571 Euro an, hinzu kamen etwa 1.100 Euro für Reifen sowie rund 170 Euro für AdBlue. Der durchschnittliche Dieselverbrauch lag bei 7,2 Litern pro 100 Kilometer – ein Wert, der angesichts moderner Konkurrenzmodelle nicht unbedingt als sparsam gilt.

Auch die Versicherungseinstufung (Vollkasko-Klasse 19) schlägt finanziell zu Buche. Dennoch bleibt festzuhalten: Die Betriebskosten bewegen sich insgesamt im Rahmen dessen, was man von einem Fahrzeug dieser Klasse erwarten kann.

Probleme und Herausforderungen Neben der erwähnten Anfahrschwäche zeigten sich weitere kleinere Mängel. Welche genau und wie der Skoda Karoq bei den Kosten abgeschnitten hat, erfahren Sie im ausführlichen Dauertestbericht unter diesem Link.