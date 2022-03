Bilanz neue 125er-Führerscheinregelung Mehr als 130.000 B196-Eintragungen in zwei Jahren

Seit Januar 2020 können Autofahrer ihren Führerschein mit relativ geringem Aufwand um die Fahrerlaubnis für Leichtkrafträder erweitern – ohne eine theoretische oder praktische Prüfung absolvieren zu müssen. Voraussetzungen: Autofahrer müssen ihren Klasse B-Führerschein bereits mindestens 5 Jahre besitzen, mindestens 25 Jahre alt sein und mindestens neun 90-minütige Doppelstunden in der Fahrschule absolvieren – vier Theoriestunden, fünf Praxisstunden. Vom Fahrlehrer gibt es dann eine Bescheinigung, mit der auf dem Amt die Schlüsselnummer 196 im Führerschein eingetragen wird.

Über 130.000 Auto-Umsteiger

Die Bilanz des Kraftfahrt Bundsamts (KBA) für die Jahre 2020 und 2021 zeigt, dass der B196-Schein gefragt ist. Im ersten Jahr nutzten bereits 77.823 Autofahrer die Möglichkeit zur Erweiterung ihres Führerscheins. Im zweiten Jahr lies der Ansturm etwas nach. Nur 53.414 Autoführerscheininhaber holten sich die 125er-Ergänzung. In Summe verzeichnet das KBA bis zum Stichtag 1. Januar 2022 131.237 ausgefertigte B196-Bescheinigungen.

Am häufigsten wurde die Schlüsselzahl 196 für Fahrerlaubnisinhaber in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen registriert. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl lagen Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Hessen deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 325 Eintragungen pro 100.000 Einwohner. In Baden-Württemberg und Bayern war das Interesse im Berichtszeitraum mit 414 bzw. 398 Berechtigungen pro 100.000 Einwohner am höchsten. Das geringste Interesse an der Neuregelung verzeichnet das KBA mit 166 bis 202 Berechtigungen pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

B196-Bescheinigungen nach Bundesländern 2020 und 2021 Land Anzahl (absolut) Anzahl pro 100.000 Einwohner (25 bis 60 Jahre) Baden-Württemberg 22.591 414 Bayern 26.040 398 Berlin 7.029 365 Brandenburg 3.896 327 Bremen 640 193 Hamburg 2.718 278 Hessen 11.288 364 Mecklenburg-Vorpommern 1.506 202 Niedersachsen 10.143 266 Nordrhein-Westfalen 26.469 304 Rheinland-Pfalz 6.689 339 Saarland 1.569 338 Sachsen 3.071 166 Sachsen-Anhalt 1.863 187 Schleswig-Holstein 3.784 273 Thüringen 1.941 200 Insgesamt 131.237 325

Besonders beliebt bei Männer mittleren Alters

Das Interesse an der neuen Führerscheinregelung ist bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Drei Viertel der bislang ausgegebenen B196-Bescheinigungen gingen an Männer. Unabhängig vom Geschlecht stammen die meisten Neu-Biker aus der Altersklasse von 45 bis 60 Jahren. Die 31- bis 44-Jährigen folgen aber dichtauf. Unter dem Strich lässt sich der 125er-Umsteiger also als Mann mittleren Alters charakterisieren.

B196-Bescheinigung nach Alter und Geschlecht 2020 und 2021 Lebensalter Männer (total 98.019) Frauen (total 33.207) Insgesamt (131.237) bis 30 Jahre 15 % 16 % 15 % 31 bis 44 Jahre 41 % 38 % 40 % 45 bis 60 Jahre 42 % 46 % 43 % 61 Jahre und älter 2 % 1 % 2 %

Fazit

Für Autofahrer, die mit dem Motorradfahren liebäugeln, sich aber bisher vor der Investition von Zeit und Geld abschrecken ließen, ist die Führerscheinerweiterung um die Schlüsselzahl 196 eine wunderbare Möglichkeit, um auf's Motorrad zu kommen. Nach zwei Jahren haben schon über 130.000 Autofahrer diese genutzt.