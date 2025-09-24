AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Verkehr
Politik & Wirtschaft

Baustelle auf der A25: Autofahrer fährt über frischen Asphalt

Baustelle auf Autobahn A25
Autofahrer beschädigt frische Asphalt-Decke

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (21.9.2025) die Baustellen-Absperrung an der A25-Auffahrt Hamburg-Nettelnburg missachtet und ist über den frischen Asphalt gefahren – mit weitreichenden Folgen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.09.2025
Als Favorit speichern
Reifenspur Pkw Straße
Foto: PinkBadger via Getty Images

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wurde die Fahrbahndecke mit dem neuen offenporigen Asphalt, die noch nicht durchgehärtet war, sichtbar beschädigt. "Die Schäden wurden bei der Abnahme am Dienstag entdeckt. Noch ist unklar, inwieweit sie die weitere Nutzung beeinträchtigen und ob die Fahrbahndecke erneuert werden muss", erklärte Veronika Boge von der Autobahn GmbH. Die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Hamburg bleibt deshalb bis auf Weiteres gesperrt.

Geplanter Bauablauf gerät ins Stocken

Eigentlich sollten die Arbeiten am Dienstag (23.9.2025) abgeschlossen sein. Direkt im Anschluss war der Start der neuen Bauphase an der Anschlussstelle Hamburg-Curslack vorgesehen. Durch den Vorfall ist der Zeitplan nicht mehr einzuhalten.

"Ein paralleles Arbeiten ist leider nicht möglich", sagte Veronika Boge dem "Hamburger Abendblatt". Die Sperr- und Schutzeinrichtungen, die in Nettelnburg im Einsatz sind, werden auch in Curslack benötigt. Da es bundesweit Engpässe bei Absperrmaterial gibt, kann die nächste Bauphase erst beginnen, wenn Nettelnburg abgeschlossen ist.

Auswirkungen auf die Sanierung in Curslack

Die Sanierung der Auffahrt Curslack ist die letzte von insgesamt vier Bauphasen an der A25. Neben neuen Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen soll dort auch die Entwässerung modernisiert werden. Wann die Arbeiten beginnen können, ist nach aktuellem Stand unklar.

Parallel dazu laufen umfangreiche Sanierungen auf einem etwa sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen Neuallermöhe-West und dem Autobahndreieck Hamburg-Südost. Dort wird die Fahrbahn erneuert und die Entwässerung verbessert. Diese Arbeiten sollen bis Ende August 2026 abgeschlossen sein, mit einer wetterbedingten Winterpause von Dezember bis Anfang März.