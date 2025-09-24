Baustelle auf der A25: Autofahrer fährt über frischen Asphalt

Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wurde die Fahrbahndecke mit dem neuen offenporigen Asphalt, die noch nicht durchgehärtet war, sichtbar beschädigt. "Die Schäden wurden bei der Abnahme am Dienstag entdeckt. Noch ist unklar, inwieweit sie die weitere Nutzung beeinträchtigen und ob die Fahrbahndecke erneuert werden muss", erklärte Veronika Boge von der Autobahn GmbH. Die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Hamburg bleibt deshalb bis auf Weiteres gesperrt.

Geplanter Bauablauf gerät ins Stocken Eigentlich sollten die Arbeiten am Dienstag (23.9.2025) abgeschlossen sein. Direkt im Anschluss war der Start der neuen Bauphase an der Anschlussstelle Hamburg-Curslack vorgesehen. Durch den Vorfall ist der Zeitplan nicht mehr einzuhalten.

"Ein paralleles Arbeiten ist leider nicht möglich", sagte Veronika Boge dem "Hamburger Abendblatt". Die Sperr- und Schutzeinrichtungen, die in Nettelnburg im Einsatz sind, werden auch in Curslack benötigt. Da es bundesweit Engpässe bei Absperrmaterial gibt, kann die nächste Bauphase erst beginnen, wenn Nettelnburg abgeschlossen ist.

Auswirkungen auf die Sanierung in Curslack Die Sanierung der Auffahrt Curslack ist die letzte von insgesamt vier Bauphasen an der A25. Neben neuen Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen soll dort auch die Entwässerung modernisiert werden. Wann die Arbeiten beginnen können, ist nach aktuellem Stand unklar.