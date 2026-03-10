Billiger tanken im Ausland: So viel Benzin und Diesel im Kanister sind erlaubt

Neben einer günstigen Tankfüllung entscheiden sich einige Autofahrer zusätzlich dazu, Kraftstoff in Reservekanistern mitzunehmen, um den Preisvorteil im Ausland stärker auszunutzen. Dabei gelten jedoch klare Zoll- und Steuerregeln. Wer mehr Kraftstoff über die Grenze bringt als erlaubt, muss für die überschüssige Menge nachträglich die in Deutschland geltende Energiesteuer bezahlen.

Tankfüllung plus Reservekanister sind grundsätzlich erlaubt Innerhalb der Europäischen Union dürfen Autofahrer grundsätzlich eine Tankfüllung im Fahrzeug sowie zusätzlich Kraftstoff in einem Reservekanister nach Deutschland einführen. Die übliche Obergrenze liegt bei 20 Litern in einem tragbaren Kanister. Diese Menge wird vom Zoll als persönlicher Bedarf eingestuft und bleibt daher steuerfrei. Voraussetzung ist allerdings, dass der Kraftstoff ausschließlich für den eigenen Verbrauch bestimmt ist und nicht weitergegeben oder verkauft wird.

Bei möglichen Zollkontrollen können Beamte prüfen, ob die mitgeführte Menge plausibel erscheint. Es empfiehlt sich deshalb, Tankbelege aus dem Ausland aufzubewahren und bei Bedarf vorzeigen zu können. Werden größere Mengen Kraftstoff im Fahrzeug transportiert als erlaubt, gilt der darüber hinausgehende Anteil nicht mehr als persönlicher Bedarf. In diesem Fall kann der Zoll verlangen, dass für den überschüssigen Kraftstoff die in Deutschland geltende Energiesteuer nachträglich entrichtet wird.

Preisunterschiede können sich bemerkbar machen Der Preis für Benzin und Diesel unterscheidet sich in Europa teilweise deutlich. Ursache sind vor allem unterschiedliche Energiesteuern und Mehrwertsteuersätze. Deutschland gehört zu den Ländern mit vergleichsweise hohen Abgaben auf Kraftstoffe.

Liegt der Preisunterschied beispielsweise bei rund 30 Cent pro Liter, ergibt sich bei einem 20-Liter-Kanister bereits eine Ersparnis von etwa sechs Euro. Dazu kommt der Preisvorteil der Tankfüllung selbst.

Aus Nicht-EU-Ländern gelten strengere Regeln Bei der Einreise aus Staaten außerhalb der Europäischen Union sind die zulässigen Mengen geringer. Neben der Tankfüllung dürfen Autofahrer nur zehn Liter Kraftstoff in einem tragbaren Reservekanister steuerfrei nach Deutschland einführen.

Wird mehr Kraftstoff mitgeführt, können Energiesteuern und gegebenenfalls weitere Abgaben erhoben werden.

Nationale Vorschriften können zusätzlich gelten Neben den deutschen Zollregeln müssen Autofahrer auch die Vorschriften des jeweiligen Landes beachten. Einige Staaten begrenzen bereits das Mitführen von Kraftstoffkanistern im eigenen Land. Die erlaubten Mengen unterscheiden sich daher teilweise deutlich.

Besonders streng sind die Regeln in Luxemburg. Dort ist das Mitführen zusätzlicher Kraftstoffkanister im Auto grundsätzlich nicht erlaubt. Wer dort tankt, darf also nur den Fahrzeugtank nutzen.

Nutzen Sie unsere Spritpreis-App Um ein wenig die Kraftstoffkosten für die Urlaubsreise oder den Ausflug zu minimieren, sollten Autofahrer nach Möglichkeit die Schwankungen der Kraftstoffpreise im Tagesverlauf nutzen. Für eine aktuelle Übersicht bietet sich unsere kostenlose Spritpreis-App "mehr tanken" (Google Play-Store oder Apple App-Store) an, die die aktuellen Kraftstoffpreise, eine Preis-Prognose und günstige Tankstellen in der Nähe anzeigt. Dort finden auch E-Auto-Fahrer Ladepunkte und deren Preise.