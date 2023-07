Meistens ärgert man sich in diesem Moment ganz besonders über sich selbst. Ein rotes Licht flammt auf, der Blick springt auf die Tachonadel – verdammt, zu schnell. Wenn die Behörden ihre Blitzer und Radarfallen clever positionieren, bemerkt man sie als Autofahrer ohnehin erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Das unliebsame Foto ist im Kasten, in der Post alsbald ein Ticket. Manchmal meint man jedoch, den Blitzer noch rechtzeitig zu erspähen und steigt in die Eisen. Das allerdings bringt gar nichts.