BMW verteidigt Design Riesen-Niere ist ein Riesen-Ding

BMW polarisiert mit seinem neuen Style – insbesondere mit der großen Niere an der Front. Das Unternehmen selbst hat indes „sehr positives“ Feedback zu der radikalen Designänderung erhalten.

So hat es Senior Vice President Product Management Peter Henrich gegenüber der britischen „Autocar“ gesagt. Er sei „überzeugt“, dass diese kühne Designrichtung unter dem Design-Chef Adrian van Hooydonk der richtige Weg ist. Auch den Kunden soll der BMW-Stil gefallen. Schließlich „fordern das BMW-Kunden. Sie wollen etwas ausdrücken und haben keine Angst vor Fahrzeugen mit starken Charakteren. Sie suchen sogar danach. Deshalb haben wir uns entschlossen, uns noch mehr auf starke Charaktere und mutiges Design zu konzentrieren“, so Henrich.

BMW Die Niere des BMW X7 fällt sehr extrovertiert aus.

BMW-Kunden gefällt der Stil

Auch bei der Vorstellung des BMW X7 hat es hämische Kommentare zu der riesigen Niere des Fullsize-SUV gegeben. Es gebe immer Leute, die kritisieren wollen und Angst vor etwas Neuem haben, wird der BMW-Mann zitiert. BMW-Kunden scheint das alles nichts auszumachen, laut Henrich ist das Fahrzeug ein großer Erfolg. Mit dem BMW 4er Coupé geht demnächst ein weiteres Modell mit einer sehr extrovertierten Frontgestaltung an den Start.

BMW will aber nicht alle Fahrzeuge optisch so opulent ausrüsten. „Einige Autos sind extrovertierter, mutiger als andere, da sie unterschiedliche Botschaften zu übermitteln haben“, sagt Henrich. Ein 3er-Kunde sucht etwas anderes als der Kunde eines Z4 oder X6.

Elektro-SUV nicht mit durchbrochener Niere

Allerdings, die durchbrochene Niere an der Studie zum elektrischen I-Next wird es in dieser Form in der Serienversion ab 2021 nicht geben. Zum einen wurde die Frontgestaltung nicht mehr als BMW wahrgenommen, zum anderen braucht BMW den Platz zwischen den beiden Nierenteilen für Sensoren. Weder I-Next (i5) noch BMW i4 oder der iX3 erhalten die Studienniere somit. Man habe lieber Geld ausgegeben für Sensoreneinheiten, die durch Chrom „sehen“ können.