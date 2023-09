Bosch steigt aus der Entwicklung von Lidar-Systemen aus, hält sie aber weiterhin in Sachen autonomes Fahren für wichtig. Anscheinend sind die Entwicklungs-Investitionen hoch und eine Markteinführung noch zu weit weg. Möglicherweise bieten asiatische Konkurrenten die Technik auch sehr günstig an.



Zudem drängt sich immer stärker der Verdacht auf, dass die Autoindustrie nicht mehr ganz so intensiv an eine mittelfristige Umsetzung von vollautonomen Fahren nach Level 5 glaubt. Nur wenige Hersteller haben bisher Level 3 erreicht und die Fortschritte werden eher kleiner. Einige Hersteller versuchen Fortschritt mit einem Marketing-Trick vorzutäuschen: Technisch falsch, bezeichnen sie teilautonomes Fahren nach Level 4 als "vollautonom". Selbst Tesla hängt noch auf Level 2 fest, zumal Elon Musk schon vor Jahren Lidar-Technik als zu teuer und überflüssig abgetan hat. Er möchte die Sensorik ausschließlich über Kamerabilder erledigen. Eine nicht abreißende Kette von Zwischenfällen mit teilautonom fahrenden Teslas beweist, dass der Hersteller mit diesem Vorhaben regelmäßig scheitert.



San Francisco gehört bei der Zulassung autonomer Test-Taxis zu den liberalsten Städten der Welt. Der San Francisco Chronicle hat jetzt die Zahl der Unfälle unter Beteiligung von autonomen Fahrzeugen ausgewertet und in einer Karte festgehalten – das Ergebnis kann erschrecken. Zudem gibt es bei den Unfallzahlen keine positive Entwicklung.