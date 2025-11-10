Dacia „My Safety”-Taste: Tempowarner nervt? Neue Dacias mit Abschalt-Trick

Vor einigen Wochen hat Dacia das Facelift für den Sandero und dessen etwas kernigere Stepway-Version vorgestellt. Dabei erhält der Kompaktwagen die bei derartigen Modellauffrischungen üblichen Neuerungen: leichte Design-Retuschen außen (insbesondere in Form neuer Leuchten), hübscher ausstaffiertes Interieur, umfangreich modernisiertes Infotainment-System mit größerem Touchscreen und ein aufgestocktes Fahrassistenz-Paket.

Auf Knopfdruck die passende Fahrassistenz-Kombination Zu Letzterem gehört die "My Safety"-Taste. Damit ist es möglich, die bevorzugten Fahrerassistenz-Funktionen im gewünschten Umfang zu bündeln und auf Knopfdruck in genau dieser Kombination einzuschalten. Damit lässt sich zum Beispiel der oftmals nervige Tempowarner, der mit einem akustischen Signal darauf hinweist, dass das Auto gerade mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, schnell deaktivieren. Vielleicht wollen Sie aber auch den Spurhalteassistenten ausschalten, während alle anderen Systeme aktiv bleiben? Dann lässt sich das mit der "My Safety"-Taste einstellen.

Bevor das funktioniert, muss die gewünschte Zusammenstellung der Fahrassistenten jedoch erst eingerichtet werden. Das funktioniert über den zentralen Touchscreen. Hier werden die verschiedenen Funktionen ein- oder ausgeschaltet, bevor die bevorzugte Kombination auf der "My Safety"-Taste hinterlegt wird. Nun genügt ein Tastendruck – und alles, was aus sein soll, ist aus – und umgekehrt.

Ganz neu ist die clevere Funktion bei Dacia freilich nicht. Der aktuelle Duster und der Bigster verfügen bereits über die "My Safety"-Taste. Sie sitzt hier – wie im neuen Sandero und Sandero Stepway – in einer Leiste links vom Lenkrad unterhalb des dortigen Luftausströmers. Sogar das kleine Discount-Elektroauto Dacia Spring bietet die Funktion. Hier befindet sich die Taste allerdings am Multifunktionslenkrad. Auch die neueren Modelle der Dacia-Konzernmutter Renault haben die "My Safety"-Taste an Bord.