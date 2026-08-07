Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Dicht durch Deutsche und Dänen

Die Sommerferien laufen in Österreich unverändert auf Hochtouren. Gleichzeitig sind in Deutschland noch alle 16 Bundesländer in den Ferien, wobei für Reisende aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende bereits die Heimreise beginnt.

Hinzu kommen Urlauber aus Dänemark, wo die Sommerferien in vielen Regionen enden. Deshalb rechnen die Autoclubs ÖAMTC und ARBÖ vor allem auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn mit langen Verzögerungen. Zusätzliche Belastungen entstehen durch Baustellen, Abfahrtssperren auf der A10 und mehrere Großveranstaltungen.

Besonders der Freitagnachmittag soll deutlich voller als an normalen Wochenenden werden. Die längsten Verzögerungen gibt es am Samstag. Auch am Sonntagnachmittag müssen Autofahrer vor allem in Richtung Deutschland mit dichtem Verkehr rechnen.

A10, A12 und A13 bleiben die größten Stauschwerpunkte Besonders stark belastet bleiben erneut die klassischen Transitachsen über Salzburg, Tirol und Kärnten. Vor Tunneln, Mautstellen, Grenzübergängen und Baustellen sind kilometerlange Staus möglich.

Diese Strecken gelten als besonders staugefährdet:

A1 West Autobahn vor dem Grenzübergang Walserberg

A2 Süd Autobahn zwischen Steinberg und Bad St. Leonhard

A4 Ost Autobahn vor Nickelsdorf

A8 Innkreis Autobahn vor Suben

A9 Pyhrn Autobahn vor den Tunnelbereichen sowie Spielfeld

A10 Tauern Autobahn vor den Mautstellen, Tunneln sowie zwischen Flachauwinkel und Golling und im Raum Spittal an der Drau

A11 Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel

A12 Inntal Autobahn zwischen Kufstein und Innsbruck

A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck, Matrei und der Mautstelle Schönberg sowie an der Baustelle Luegbrücke

A14 Rheintal Autobahn zwischen Dornbirn und Hohenems

S16 Arlberg Schnellstraße

B169 Zillertalstraße

B172 Walchseestraße

B177 Seefelder Straße

B178 Loferer Straße

B179 Fernpassstraße

B181 Achenseestraße

B189 Mieminger Straße

L190 Vorarlberger Straße im Raum Feldkirch Auch auf den Zufahrten zum Brenner in Südtirol, auf der italienischen A23 sowie an mehreren Grenzübergängen nach Slowenien und Kroatien rechnen die Verkehrsclubs mit längeren Wartezeiten.

Baustelle auf der A2 verschärft die Verkehrslage Ein zusätzlicher Engpass befindet sich auf der Südautobahn (A2) zwischen Bad St. Leonhard und Steinberg. Dort wird die Tunnelkette Pack umfassend saniert. Zwischen dem Herzogbergtunnel und der Anschlussstelle Packsattel steht nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.

Vor allem während des Ferienreiseverkehrs kann es dort zu Blockabfertigungen vor den Tunnelbereichen und deutlich verlängerten Fahrzeiten kommen. Nach Einschätzung des ÖAMTC zählt die Baustelle inzwischen zu den größten Staupunkten des österreichischen Autobahnnetzes.

A10 mit erneuten Sperren an Anschlussstellen Auf der Tauernautobahn gelten weiterhin umfangreiche Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr. Bis zum 13.9.2026 bleiben an verkehrsreichen Tagen zahlreiche Anschlussstellen zwischen Puch-Urstein und Zederhaus für den Transitverkehr gesperrt.

Am Samstag (8.8.2026) kommen weitere Einschränkungen hinzu. So wird die Ausfahrt Kuchl in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Gleichzeitig bleiben die Auffahrten an der Anschlussstelle Golling in beide Richtungen geschlossen. Anders als viele frühere Maßnahmen gelten diese Sperren ausdrücklich für sämtliche Verkehrsteilnehmer und damit auch für Einheimische. Sie sollen verhindern, dass sich der Ausweichverkehr durch die umliegenden Orte verlagert.

Festspiele und Festivals sorgen regional für zusätzlichen Verkehr Neben dem Ferienreiseverkehr erwarten die Verkehrsclubs auch rund um mehrere Veranstaltungen eine höhere Verkehrsbelastung. Bis zum 23.8. ziehen die Bregenzer Festspiele zahlreiche Besucher an den Bodensee. Rund um Bregenz ist deshalb insbesondere vor und nach den Aufführungen mit Verzögerungen zu rechnen.

In Salzburg sorgen die Salzburger Festspiele weiterhin für ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Innenstadtbereich. Zusätzlich rechnen die Experten wegen des One Love Festivals in Wiesen sowie des Picture On Festivals in Bildein im Burgenland mit mehr Verkehr auf den regionalen Zufahrtsstraßen und den umliegenden Schnellstraßen.