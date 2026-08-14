Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Stau-Wochenende mit Samstags-Shutdown

Für sieben deutsche Bundesländer enden an diesem Wochenende die Sommerferien. Gleichzeitig sorgt Ferragosto rund um Mariä Himmelfahrt am Samstag (15.8.2026) für starken Reiseverkehr in Italien. ÖAMTC und ARBÖ rechnen deshalb insbesondere auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn mit langen Verzögerungen.

Die erste größere Reisewelle wird bereits am Freitag ab Mittag und am frühen Nachmittag erwartet. Am Samstagvormittag dürfte vor allem der Verkehr Richtung Süden für Staus sorgen. Ab Mittag nimmt der Rückreiseverkehr zu. Der Sonntag steht im Zeichen des Rückreiseverkehrs Richtung Deutschland – er wird der stärkste Rückreisetag des Wochenendes.

A10, A12 und A13 bleiben die größten Stauschwerpunkte Besonders stark belastet bleiben die klassischen Transitachsen durch Salzburg, Tirol und Kärnten. Auf der Tauernautobahn (A10) erwartet der ÖAMTC zeit- und abschnittsweise erhebliche Verzögerungen. Auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) müssen Reisende ebenfalls mit Staus rechnen.

Hinzu kommen die Fernpassstraße (B179), die Pyhrnautobahn (A9) sowie die Südautobahn (A2). An den Grenzübergängen nach Deutschland können sich die Wartezeiten insbesondere während der Rückreisewelle am Samstag und Sonntag verlängern.

Diese Strecken sind besonders staugefährdet A1 Westautobahn im Raum Salzburg und vor dem Grenzübergang Walserberg

A2 Südautobahn zwischen Steinberg und Bad St. Leonhard sowie in den Räumen Graz, Klagenfurt und Villach

A4 Ostautobahn vor dem Grenzübergang Nickelsdorf

A8 Innkreisautobahn vor Suben und im Bereich des Knotens Wels

A9 Pyhrnautobahn vor den Tunnelbereichen, Mautstellen und dem Grenzübergang Spielfeld

A10 Tauernautobahn zwischen Salzburg und Golling, vor den Mautstellen und Tunnelbereichen sowie im Raum Spittal an der Drau

A11 Karawankenautobahn vor dem Karawankentunnel

A12 Inntalautobahn zwischen Kufstein beziehungsweise Kiefersfelden und Innsbruck

A13 Brennerautobahn zwischen Innsbruck beziehungsweise Matrei und der Mautstelle Schönberg sowie im Bereich der Luegbrücke

A14 Rheintalautobahn zwischen Dornbirn und Hohenems

S16 Arlberg Schnellstraße vor den Tunnelbereichen

B169 Zillertalstraße zwischen dem Inntal und dem Zillertal

B172 Walchseestraße zwischen Durchholzen und Niederndorf

B177 Seefelder Straße zwischen Seefeld und Scharnitz

B178 Loferer Straße zwischen Wörgl, St. Johann und Lofer

B179 Fernpassstraße zwischen Füssen und Nassereith

B181 Achenseestraße zwischen Wiesing und dem Achenpass

B189 Mieminger Straße zwischen Telfs und Nassereith

L190 Vorarlberger Straße im Raum Feldkirch Auch auf den Zufahrtsstrecken außerhalb Österreichs drohen Staus. In Deutschland betrifft das vor allem die A8 und A93 zwischen München, Rosenheim und der österreichischen Grenze. In Südtirol müssen Autofahrer auf der Brennerautobahn A22 mit Verzögerungen rechnen. In Italien nennt der ÖAMTC außerdem die A23 vor der Mautstelle Ugovizza als Stauschwerpunkt. Längere Wartezeiten sind auch am Grenzübergang Gruskovje/Macelj zwischen Slowenien und Kroatien möglich.

A10 mit erneuten Sperren an Anschlussstellen Auf der Tauernautobahn gelten weiterhin Maßnahmen gegen den Ausweichverkehr. Bis zum 13.9.2026 bleiben an verkehrsreichen Tagen zahlreiche Ausfahrten zwischen Puch-Urstein und Zederhaus für den Transitverkehr gesperrt. Wer kein Fahrtziel in der Region hat, darf die Autobahn an den betroffenen Anschlussstellen nicht verlassen.

Am Samstag (15.8.2026) gelten zusätzlich zwischen 6:00 und 16:00 Uhr weitere Sperren. Die Ausfahrt Kuchl wird in Fahrtrichtung Villach geschlossen. An der Anschlussstelle Golling-Abtenau sind die Auffahrten sowohl Richtung Villach als auch Richtung Salzburg gesperrt. Die Abfahrt Golling-Abtenau in Fahrtrichtung Villach bleibt dagegen geöffnet.

Diese zusätzlichen Sperren gelten für sämtliche Verkehrsteilnehmer und damit auch für Einheimische. Hintergrund ist der starke Ausweichverkehr auf den Straßen der umliegenden Gemeinden.

Baustelle auf der A2 bleibt ein großer Staupunkt Ein weiterer Engpass befindet sich auf der Südautobahn (A2) zwischen Bad St. Leonhard und Steinberg. Dort läuft weiterhin die Sanierung der Tunnelkette Pack. Zwischen dem Herzogbergtunnel und der Anschlussstelle Packsattel steht nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung.

Vor allem während des Wochenendreiseverkehrs entstehen dort längere Wartezeiten. Nach Angaben des ÖAMTC kommt es immer wieder zu Blockabfertigungen vor den Tunnelbereichen. Der ARBÖ rechnet zusätzlich in den Großräumen Graz, Klagenfurt und Villach mit erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Was ist Ferragosto?Ferragosto wird in Italien am 15. August gefeiert und fällt 2026 mit dem christlichen Feiertag Mariä Himmelfahrt zusammen. Seine Ursprünge reichen bis in die römische Antike zurück, als Kaiser Augustus im Jahr 18 v. Chr. die "Feriae Augusti" als Ruhe- und Festtage einführte. Später wurde die Tradition mit Mariä Himmelfahrt verbunden. Heute ist Ferragosto ein gesetzlicher Feiertag und zugleich einer der wichtigsten Termine der italienischen Sommerferien. Rund um den 15. August nehmen viele Italiener Urlaub und fahren ans Meer oder in andere Ferienregionen, was regelmäßig für starken Reiseverkehr sorgt. Ferragosto und Mariä Himmelfahrt Eine Besonderheit dieses Wochenendes ist Ferragosto am Samstag (15.8.2026). Rund um diesen Feiertag beginnt in Italien traditionell eine besonders starke Urlaubswelle. Rund um Ferragosto schließen in Italien zudem zahlreiche Betriebe. Davon können auch Autowerkstätten betroffen sein. Gleichzeitig ist an diesem Termin Mariä Himmelfahrt. Er ist in ganz Österreich ein gesetzlicher Feiertag, entsprechend sind Geschäfte und Supermärkte geschlossen.

Vor allem auf den Strecken zu den Küsten sowie auf den großen Nord-Süd-Verbindungen erwartet die Autoclubs wegen der Feiertage starkes Verkehrsaufkommen. Das wirkt sich auch auf die österreichischen Transitstrecken aus, über die Urlauber aus Deutschland und anderen nordeuropäischen Ländern nach Italien fahren.

Kaisertage bringen zusätzlichen Verkehr im Salzkammergut Zusätzlicher Ausflugsverkehr wird rund um Bad Ischl erwartet. Dort finden am Wochenende die Kaisertage statt. Am Samstag wird gegen 11:15 Uhr der Kaiserzug am Bahnhof erwartet, um 13:00 Uhr beginnt das Kaiserfest im Kurpark und um 15:00 Uhr das Kaiser-Franz-Josef-Gedächtnistrabrennen.

In Verbindung mit dem normalen Ausflugsverkehr im Salzkammergut rechnen die Verkehrsclubs insbesondere auf der Salzkammergutstraße (B145), der Wolfgangsee Straße (B158) sowie auf den Zufahrten nach Bad Ischl mit Verzögerungen. Auch am Sonntag finden dort weitere Veranstaltungen statt.

Veranstaltungen sorgen auch in Wien und Vorarlberg für mehr Verkehr Bis zum 23.8.2026 laufen weiterhin die Bregenzer Festspiele. Vor und nach den Aufführungen kann es deshalb im Raum Bregenz und auf den Zufahrten zum Bodensee zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen.

In Wien beginnen am Freitag (14.8.2026) die Afrika-Tage auf der Donauinsel. Vor allem am Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag rechnet der ARBÖ mit mehr Verkehr im Bereich der Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke, am Handelskai und an den Zu- und Abfahrten der Donauuferautobahn (A22). Am Sonntagabend kann außerdem das Bundesliga-Spiel von Rapid Wien gegen den Grazer AK rund um Hütteldorf zu Behinderungen führen.