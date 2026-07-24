Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Staus dank NRW, NL und F1

Die Autoclubs ÖAMTC und ARBÖ rechnen mit stockendem Verkehr auf den klassischen Urlauberrouten Richtung Adria sowie mit ersten stärkeren Rückreisebewegungen.

Zusätzlich zum Ferienverkehr erschweren zahlreiche Baustellen, Tunnelengpässe und regionale Veranstaltungen die Reise. Besonders betroffen sind erneut die Brenner-, Tauern- und Inntalautobahn sowie die Fernpassstraße. Vor Mautstellen, Baustellen, Tunnelportalen und Grenzübergängen müssen Autofahrer vor allem am Freitagnachmittag, am Samstag sowie teilweise auch am Sonntag mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

A10, A12 und A13 bleiben zentrale Stauschwerpunkte Die größte Staugefahr ist vor allem am Samstag zu erwarten, außerdem am Freitagnachmittag und stellenweise am Sonntag.

Diese Strecken sind besonders belastet

A1 West Autobahn: vor dem Grenzübergang Walserberg

vor dem Grenzübergang Walserberg A2 Süd Autobahn: vor der Baustelle Tunnelkette Pack

vor der Baustelle Tunnelkette Pack A4 Ost Autobahn: vor dem Grenzübergang Nickelsdorf

vor dem Grenzübergang Nickelsdorf A8 Innkreis Autobahn: Grenzübergang Suben

Grenzübergang Suben A9 Pyhrn Autobahn : vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld

: vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld A10 Tauern Autobahn: vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen

vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen A11 Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

vor dem Karawankentunnel A12 Inntal Autobahn: vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden A13 Brenner Autobahn: Innsbruck bis Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke

Innsbruck bis Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke A14 Rheintal Autobahn: Dornbirn – Hohenems

Dornbirn – Hohenems S16 Arlberg Schnellstraße: vor den Tunnelbereichen

vor den Tunnelbereichen B179 Fernpass Straße: im gesamten Verlauf, speziell vor dem Grenztunnel Füssen

im gesamten Verlauf, speziell vor dem Grenztunnel Füssen L190 Vorarlberger Straße: im Großraum Feldkirch

Des Weiteren kann es sich auf der A21 (Wiener Außenringautobahn) abschnittsweise entlang des gesamten Verlaufs sowie die A4 zwischen Wien und Schwechat stauen.

Formel 1bringt zusätzlichen Stau-Druck Der Formel-1-Grand-Prix am Hungaroring nahe Budapest läuft von Freitag, 24.7., bis Sonntag, 26.7.2026. Das Qualifying startet am Samstag um 16:00 Uhr, das Rennen am Sonntag um 15:00 Uhr. Entsprechend werden vielen Fans – auch verstärkt aus den Niederlanden – über A8, A1, A21, S1 und A4 Richtung Nickelsdorf fahren; besonders am Samstag trifft dieser Verkehr auf die Urlauberkolonnen.

Der ÖAMTC weist zusätzlich auf Baustellen auf der ungarischen M1 zwischen Hegyeshalom und Budapest hin, teils mit Gegenverkehr und Fahrbahnverengungen. Genannt werden als besonders stauanfällige Abschnitte unter anderem Tatabánya – Szárliget, Bicske – Biatorbágy. Der Autoclub rät, die elektronische Mautvignette vorab online zu kaufen, um Wartezeiten beim Grenzübergang Nickelsdorf durch den Vignettenkauf zu vermeiden.

Donauinsel Open Air, Austrian Bowl und Sperren auf der A23 Beim Donauinsel Open Air in Wien laufen bis Samstag mehrere Konzerttage; die Veranstaltungsreihe lockt rund 100.000 Besucher an. Hier sind deshalb die A22, die A23, den Handelskai, die Adalbert-Stifter-Straße sowie die Zufahrten über Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke belastet. Da die Parkplatzstituation schlecht ist, raten die Autoclubs mit der der U6 anzureisen und Park-and-Ride-Anlagen zu nutzen.

Am Samstag findet außerdem in Maria Enzersdorf die Austrian Bowl XLI statt. Auf der A2 am Knoten Vösendorf und bei Mödling/SCS sowie auf der B17 und B12a kann es deshalb zu Verzögerungen kommen. Nach dem Finale gegen 22:00 Uhr dürfte sich der Abreiseverkehr verstärken. Zusätzlich kommt es von Freitagabend bis Montagfrüh auf der A23 (Prater Hochstraße) in Fahrtrichtung Kaisermühlen wegen Sanierungsarbeiten zu Fahrstreifensperren.