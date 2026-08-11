Britische Armee sucht Land Rover-Nachfolger: Kommt der Defender zurück?

Mit dem offiziellen Start des Beschaffungsprogramms für das neue Light Mobility Vehicle (LMV) rückt ausgerechnet Jaguar Land Rover (JLR) wieder in den Fokus. Nach Informationen britischer Medien soll der Hersteller mit einer militärischen Version des aktuellen Defender an der Ausschreibung teilnehmen. Das bestätigte JLR gegenüber auto-motor-und-sport.de:

Derzeit prüfen wir verschiedene Partnerschaftsmöglichkeiten, darunter auch mit dem britischen Verteidigungsministerium. Der Defender wird bereits weltweit als zuverlässiges und vielseitiges Einsatzfahrzeug von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt, darunter Grenzschutz, Polizei und Feuerwehr. Darüber hinaus ist er auch als Nutzfahrzeug erhältlich und unterstreicht damit seine bewährte Vielseitigkeit und Eignung für Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen.

Der Auftrag für das LMV zählt zu den größten Fahrzeugprogrammen der britischen Armee der vergangenen Jahre. Gesucht wird kein einzelner Geländewagen, sondern eine komplette Fahrzeugfamilie auf einer gemeinsamen technischen Plattform. Langfristig könnte die Flotte auf mehr als 9.500 Fahrzeuge anwachsen.

Defender könnte seinen eigenen Vorgänger ersetzen Kaum ein Fahrzeug ist so eng mit der British Army verbunden wie der Land Rover Defender. Jahrzehntelang diente er als Land Rover Wolf als Verbindungsfahrzeug, Transporter, Funkwagen, Sanitätsfahrzeug oder Träger verschiedener Waffensysteme. Erst mit dem Produktionsende des klassischen Modells begann auch schrittweise sein Abschied aus dem Militärdienst.

Der Land Rover WolfDer Land Rover Wolf ist die militärische Ausführung des klassischen Land Rover Defender. Er basiert auf der Defender-Baureihe, wurde jedoch speziell für die Anforderungen der britischen Streitkräfte entwickelt und gegenüber dem Serienfahrzeug in zahlreichen Bereichen verstärkt. Dazu gehören unter anderem ein robusteres Fahrwerk, ein verstärktes Chassis sowie militärische Ausrüstung und elektrische Systeme. Seit Mitte der 1990er-Jahre ersetzte der Wolf schrittweise ältere Land-Rover-Modelle und entwickelte sich zum Standard-Geländewagen der British Army. Nun könnte Jaguar Land Rover selbst den Nachfolger liefern. Sowohl der "Guardian" als auch die "Times" berichten, dass das Unternehmen eine militärische Variante des aktuellen Defender vorbereitet und damit an der Ausschreibung teilnehmen möchte. Zudem hatte das Unternehmen bereits auf lokalen Militärmessen unterschiedliche Versionen des Defender präsentiert. So hatte JLR im Januar 2026 auf einer Militärfahrzeug-Konferenz in der englischen Grafschaft Hampshire einen militarisierten Defender 110 präsentiert, auch in Spanien war schon 2021 ein neuer Defender im Militär-Stil zu sehen.

MoD sucht deutlich mehr als einen Geländewagen Statt verschiedener Einzelmodelle möchte das Verteidigungsministerium künftig möglichst viele Aufgaben mit einer gemeinsamen Fahrzeugplattform abdecken. Dadurch sollen Ausbildung, Wartung und Ersatzteilversorgung vereinfacht sowie die Betriebskosten gesenkt werden.

Geplant sind insgesamt neun unterschiedliche Varianten, die auf derselben technischen Basis entstehen sollen.

Vom Sanitätsfahrzeug bis zum mobilen Gefechtsstand Die Bandbreite der geplanten Varianten verdeutlicht den Umfang des Programms. Das General Purpose Vehicle soll den klassischen Geländewagen ersetzen und für allgemeine Transport- und Verbindungsaufgaben genutzt werden. Hinzu kommen Mannschaftstransporter sowie Utility-Fahrzeuge für den täglichen Logistikbetrieb.

Andere Varianten gehen deutlich darüber hinaus. Das Battlefield Ambulance soll Verwundete unter Gefechtsbedingungen transportieren, während das Command and Control Vehicle als mobiler Gefechtsstand mit umfangreicher Kommunikations- und Führungsausstattung vorgesehen ist.

Mit dem Mission Systems Vehicle plant das MoD außerdem eine Plattform für unterschiedliche Missionsausrüstungen. Dazu könnten beispielsweise Sensoren, Aufklärungstechnik, elektronische Systeme oder Drohnensteuerungen gehören. Für besonders gefährdete Einsätze ist zusätzlich ein Enhanced Protection Vehicle mit höherem Schutzniveau vorgesehen.

Einheitliche Technik soll Kosten senken Ein zentrales Ziel des Programms ist die Standardisierung. Obwohl neun verschiedene Fahrzeugtypen entstehen sollen, fordert das Verteidigungsministerium möglichst viele identische Komponenten. Fahrwerk, Antrieb, Elektrik und zahlreiche weitere Baugruppen sollen über die gesamte Fahrzeugfamilie hinweg gemeinsam genutzt werden.

Dadurch sollen Ersatzteile einfacher verfügbar sein, Wartungsarbeiten beschleunigt und die Ausbildung von Fahrern sowie Technikern vereinfacht werden. Gleichzeitig verlangt das MoD, dass die Fahrzeuge über ihre gesamte Nutzungsdauer technisch weiterentwickelt werden können. Die Fahrzeuge müssen zudem weltweit unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen eingesetzt werden können und genügend Reserven für zusätzliche Ausrüstung, Schutzsysteme oder neue Kommunikationstechnik bieten.

Kann der Defender alle Anforderungen erfüllen? Sollte Jaguar Land Rover tatsächlich ins Rennen gehen, dürfte sich der Serien-Defender deutlich von der militärischen Version unterscheiden. Bereits die neun geforderten Varianten machen deutlich, dass einfache Serienfahrzeuge nicht ausreichen würden.

Denkbar wären unterschiedliche Radstände, verstärkte Fahrwerke, höhere Nutzlasten, militärische Elektrik, Funkanlagen sowie modulare Aufbauten für Sanitäts-, Führungs- oder Spezialfahrzeuge. Auch zusätzliche Schutzsysteme könnten je nach Variante vorgesehen sein.

Wer kommt noch für das Defender-Erbe infrage? Das britische Verteidigungsministerium bestätigt, dass sieben Unternehmen beziehungsweise Bieterkonsortien in die engere Auswahl gekommen sind, ohne konkrete Namen zu nennen. Hier der aktuelle inoffizielle Stand: