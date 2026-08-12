Bundeswehr-Lkw verschwunden: Die Truppe vermisst ihren MULTI noch immer

Wie der Nordkurier unter Berufung auf eine Polizeisprecherin berichtet, suchen Polizei und Bundeswehr weiterhin nach dem Fahrzeug. Zeugenaufrufe und Fahndungsmaßnahmen auch über Mecklenburg-Vorpommern hinaus blieben demnach ohne Erfolg. Selbst Telefondaten wurden ausgewertet, ohne dass die Ermittler den Lkw aufspüren konnten.

Diebe holen Bundeswehr-Lkw vom Werkstattgelände Rückblende: Der Lkw stand in der Nacht zum 23.1.2024 nicht auf einem militärischen Gelände, sondern bei einer Firma im Süden von Schwerin. Das Fahrzeug sollte dort repariert werden. Die Täter brachen die Umzäunung des Firmengeländes auf und entwendeten den Bundeswehr-Lkw.

Es handelte es sich damals um den ersten Diebstahl eines noch im Dienst der Bundeswehr stehenden Armeefahrzeugs dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Täter den großen Vierachser vom Gelände brachten und was anschließend mit ihm geschah, ist weiterhin ungeklärt.

Gestohlen wurde ein MAN MULTI Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Lkw 15t mil gl A1.1 MULTI von MAN. Die Bundeswehr setzte diese Generation als schweres geländegängiges Transportfahrzeug ein. MULTI steht für "Mechanisierte Umschlag-Lagerung-Transport-Integration".

Das wesentliche Merkmal des Fahrzeugs ist sein Wechselladesystem. Über eine hydraulische Anlage kann der Lkw unterschiedliche Wechselladepritschen aufnehmen und wieder absetzen. Dadurch lassen sich vorbereitete Ladungsträger übernehmen, ohne dass für den eigentlichen Wechsel ein zusätzlicher Kran benötigt wird.

Die MULTI-Fahrzeuge dienen vor allem der militärischen Logistik. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem der Transport von Munition und anderen Versorgungsgütern. Die Wechselpritschen können beladen bereitgestellt und anschließend vom Lkw aufgenommen werden. Am Ziel lässt sich die komplette Pritsche wieder absetzen.

Die Bezeichnung "15t" bedeutet dabei nicht, dass der Lkw 15 Tonnen wiegt. Sie bezeichnet die Nutzlastklasse. Für das Fahrzeug nennt die Bundeswehr eine militärische Nutzlast von 14 Tonnen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 32 Tonnen.

Haben Sie den Lkw gesehen?Das Kriminalkommissariat Schwerin sucht weiterhin Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann oder das abgebildete Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ mit der Polizei in Verbindung zu setzen. MULTI 2 löst die alte Generation ab Der gestohlene Lkw gehört zur älteren MULTI-Generation. Inzwischen führt die Bundeswehr den MULTI 2 ein. Der Nachfolger basiert auf einer neueren Militär-Lkw-Generation von Rheinmetall MAN Military Vehicles und wird seit Ende 2022 an die Truppe ausgeliefert.

Die älteren MULTI verschwanden damit allerdings nicht sofort aus dem Bestand. Zum Zeitpunkt des Diebstahls gehörte der Schweriner Lkw nach Angaben des Nordkuriers weiterhin zum aktiven Bestand der Bundeswehr.