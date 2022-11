Burton Car Company Mehrheit an Kit-Car-Hersteller geht nach Frankreich

Wenn Sie die Burton Car Company aus dem niederländischen Zutphen nicht kennen, ist das kein Beinbruch. Burton, 1998 von den Brüdern Dimitri und Iwan Göbel gegründet, baut seit dem Jahr 2000 auf dem Chassis des legendären Citroën 2CV den klassisch gezeichneten Roadster Burton, den es in den Versionen Classic und Sport gibt. Zu haben ist der Burton als Kit-Car zum Selbstaufbau oder als Fertigfahrzeug. Zu kaufen ist der nur knapp 480 Kilogramm leichte Zweisitzer zu Preisen ab 4.499 Euro (Basis-Bausatz). Fertige Autos starten ab 12.500 Euro. Bislang wurden rund 1.400 Exemplare verkauft.

Zwei 2CV-Spezialisten kommen zusammen

Das zweite Standbein der Burton Car Company ist der Vertrieb von Ersatzteilen für die legendäre Ente. Mit rund 40 Mitarbeitern vertreibt Burton ein Sortiment von über 4.000 Artikeln in mehr als 100 Länder weltweit. Und genau hier kommt jetzt der neue Mehrheitseigentümer ins Spiel. Wie die beiden Göbel-Brüder jetzt über ihren Facebook-Kanal mitteilen, haben sie die Aktienmehrheit an der Burton Car Company an das französische Unternehmen 2CV Mehari Club Cassis verkauft. Die Franzosen gelten als Spezialist für 2CV-Modelle, insbesondere für den auf der Ente-Technik aufbauenden Citroën Mehari.

1982 startete 2CV Mehari Club Cassis mit der Restaurierung und Personalisierung von Citroën Mehari-Modellen. 1998 kauften die Franzosen von Citroën die Original-Formen und Werkzeuge, um Mehari-Teile nachbauen zu können. Im Jahr 2000 kamen dann noch die Produktionsanlagen für 2CV-Teile hinzu. Seit 2017 bietet 2CV Mehari Club Cassis auch einen rein elektrisch angetriebenen Mehari an, mittlerweile finden sich auch Elektroantriebs-Umrüstsätze für den Citroën 2CV im Angebot.

Burton Car Company Die Brüder Iwan und Dimitri Göbel leiten weiter die Geschicke der Burton Car Company.

Durch den Zusammenschluss mit Burton entsteht so ein großer 2CV-Spezialist mit dann rund 100 Mitarbeitern. Beide Unternehmen werden innerhalb des neu gegründeten Bündnis allerdings unabhängig bleiben. Die Burton Car Company behält ihren Sitz in Zutphen und wird weiter von den Göbel-Brüdern geleitet. Ein Kaufpreis für die Aktienmehrheit wurde nicht genannt.

Fazit

Es ist nicht einer der Mega-Zusammenschlüsse in der Autoindustrie, aber die Zusammenarbeit von Burton und 2CV Mehari Club Cassis schmieden einen neuen kleinen Giganten zum Thema Citroen 2CV. Für Fans der legendären Ente sicher eine gute Nachricht.