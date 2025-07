Bußgeld-Bescheid extrem: 7.528,50 Euro Strafe für 20 km/h zu schnell

Die betroffene Fahrerin war laut Bescheid Anfang März 2025 am frühen Morgen auf der A555 zwischen den Anschlussstellen Wesseling und Rodenkirchen unterwegs. Dort gilt ein Tempolimit von 100 km/h. Nach Abzug der Messtoleranz sei sie mit 120 km/h geblitzt worden. Laut bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog entspricht das einem Regelsatz von 60 Euro Bußgeld, zuzüglich Gebühren . Selbst bei vorsätzlichem Verhalten wäre eine Verdopplung auf 120 Euro üblich.

Verkehrsanwalt Tom Louven, Partneranwalt der Plattform Geblitzt.de, vermutet einen behördlichen Fehler. Gleichzeitig warnt er jedoch vor möglichen Konsequenzen, sollte der Bescheid nicht fristgerecht angefochten werden: "Der Fehler mag hier offensichtlich sein. Legt man gegen einen Bußgeldbescheid aber nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Einspruch ein, so wird der Bescheid mit seinen Festsetzungen rechtskräftig."

Der Einspruch könne formlos erfolgen, so Louven weiter: "Der Einspruch ist schriftlich per Brief, Telefax und je nach Bundesland gegebenenfalls auch online oder telefonisch zur Niederschrift möglich. Die entsprechende Adresse oder Telefaxnummer entnehmen Sie dem Bußgeldbescheid."