BVB-Star Bellingham fährt im Erlkönig vor: Wir wissen, was dahinter steckt

Der getarnte Sportwagen, mit dem die beiden Spieler auf dem Vereinsgelände in Brackel vorfuhren, ist der kommende Polestar 5 – ein vollelektrischer Grand Tourer, der erst Ende 2025 offiziell auf den Markt kommen soll und seine Premiere auf der IAA in München feiern wird.

Der Polestar 5 ist ein vollelektrischer Grand Tourer der Oberklasse, der Ende 2025 in den Handel kommen soll. Das rund fünf Meter lange viertürige Coupé basiert auf einer neu entwickelten, geklebten Aluminium-Spaceframe-Plattform. Sie ist deutlich verwindungssteifer und leichter als herkömmliche Stahl- oder Alu-Mischkonstruktionen und wurde vollständig im Polestar-Entwicklungszentrum im britischen Coventry entworfen.

Angetrieben wird das Fahrzeug in der Topversion von zwei Elektromotoren – je einer an Vorder- und Hinterachse – mit einer kombinierten Systemleistung von bis zu 884 PS (650 kW) und rund 900 Newtonmetern Drehmoment. Die Energie liefert ein Lithium-Ionen-Akku mit 103 Kilowattstunden Kapazität. Dank 800-Volt-Technologie soll der Akku in etwa 20 Minuten auf 80 Prozent Ladestand gebracht werden können. Auch bidirektionales Laden mit bis zu 20 Kilowatt ist vorgesehen.