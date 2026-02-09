BYD und MG: Chinesen stärken deutsches Händlernetz massiv

Die großen chinesischen Autokonzerne befinden sich auf dem deutschen Markt stark auf Wachstumskurs. BYD und MG tragen dieser Entwicklung Rechnung, indem sie ihr Händlernetz hierzulande umfassend ausbauen wollen. Wie das "Handelsblatt" berichtet, möchte BYD bis zum Jahresende 2026 auf etwa 350 Verkaufsstandorte wachsen, was in etwa einer Verdopplung des bisherigen Netzes entsprechen würde.

MG will sich um etwa 70 auf insgesamt 230 Händler vergrößern. Mittelfristig will die Marke auf 250 Händler in Deutschland expandieren. Das ist Experten zufolge eine kritische Masse, um in Deutschland seinen Absatz ordentlich steigern zu können.

Maximal 20 Minuten bis zum nächsten Händler Beide Hersteller haben insbesondere private Autokäufer und -käuferinnen im Blick. Und diese sollen möglichst kurze Wege zu den Handelsvertretungen zurücklegen müssen. Das erklärte Ziel: Kein möglicher Kunde darf einen längeren Weg als 20 Minuten bis zum nächsten Standort haben. "Wir wollen möglichst rasch in den breiten Markt, und deshalb ist es für uns auch wichtig, den Vertrieb ebenso schnell hochzufahren", sagt BYD-Deutschlandchef Lars Bialkowski im "Handelsblatt".

Um ein derart engmaschiges Händlernetz aufbauen zu können, locken BYD und MG mögliche Partner mit finanziellen Vergünstigungen und Vorteilen. BYD lässt verlauten, dass lediglich ein Investment von ungefähr 40.000 Euro nötig sei, um ein Autohaus optisch an die Vorgaben des Herstellers anzupassen. MG-Händler, die ihren Betrieb in der "Corporate Identity" (CI) des Autobauers erscheinen lassen, können mit einem Bonus der Chinesen rechnen. Und dessen Höhe richtet sich nach dem Absatz: Je mehr Autos verkauft werden, desto höher ist die finanzielle Förderung.

BYD hat Absatzverdopplung im Blick Beim Gesamtabsatz verfolgt BYD etwas aggressivere Ziele als der einheimische Konkurrent. 2026 möchte der chinesische Autobauer hierzulande 50.000 Autos verkaufen. Das käme angesichts des 2025er-Absatzes von knapp über 23.000 Fahrzeugen mehr als einer Verdopplung gleich. MG kommuniziert etwas bescheidenere Ziele: "Wir haben für das laufende Jahr die Marke von 30.000 und einen Marktanteil von gut einem Prozent im Blick", sagt Oliver Rittierodt, Vertriebschef bei MG Deutschland, dem "Handelsblatt" zufolge. 2025 lag der Absatz bei etwa 26.500 Einheiten.

Hinweis: Im Video und in der Fotoshow verraten wir Ihnen, wie der BYD Sealion 7 im auto motor und sport-Test abgeschnitten hat.