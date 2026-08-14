„In den Anfangsjahren war es nicht einfach“: China-Auto-Importeur im Interview

Wann wurde Indimo Automotive gegründet? Mit welchen Modellen begann der Import von Fahrzeugen aus China?

Die Indimo Automotive GmbH wurde 2010 gegründet. Der Einstieg in den Import chinesischer Fahrzeuge erfolgte zunächst mit leichten Nutzfahrzeugen von DFSK. Ab 2011 wurden diese Fahrzeuge nach Deutschland und Europa importiert. Dabei handelte es sich vor allem um kompakte Nutzfahrzeuge für Gewerbe, Handwerk und Kommunen. Später wurde das Portfolio schrittweise um Pkw und insbesondere SUVs erweitert.