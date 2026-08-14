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„In den Anfangsjahren war es nicht einfach“: China-Auto-Importeur im Interview

China-Auto-Importeur im Interview
„In den Anfangsjahren war es nicht einfach“

Der auf Autos aus China spezialisierte Importeur freut sich über stetig wachsende Absatzzahlen. Welche Strategie steckt dahinter? Wir haben nachgefragt. Thomas Schelksy, Member of the Executive Board der Indimo Automotive GmbH, im Interview.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.08.2026
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8/2026 Interview Indimo Automotive
Foto: Bernd Conrad
Wann wurde Indimo Automotive gegründet? Mit welchen Modellen begann der Import von Fahrzeugen aus China?

Die Indimo Automotive GmbH wurde 2010 gegründet. Der Einstieg in den Import chinesischer Fahrzeuge erfolgte zunächst mit leichten Nutzfahrzeugen von DFSK. Ab 2011 wurden diese Fahrzeuge nach Deutschland und Europa importiert. Dabei handelte es sich vor allem um kompakte Nutzfahrzeuge für Gewerbe, Handwerk und Kommunen. Später wurde das Portfolio schrittweise um Pkw und insbesondere SUVs erweitert.

War es einfach, erste Händler an Bord zu holen? Welche Strategie wurde hier gefahren?

Nein, gerade in den Anfangsjahren war das nicht einfach. Chinesische Automarken waren in Deutschland noch weitgehend unbekannt und die Zurückhaltung im Handel entsprechend ...