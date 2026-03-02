Coastal Road in Indien: Bollywood-Stars wehren sie gegen Musik-Straße

Die musikalische Fahrbahn ist Teil der achtspurigen Coastal Road, die die Fahrzeit zwischen Marine Drive und Worli deutlich verkürzt. Der betroffene Abschnitt wurde am 11.02.2026 vom Ministerpräsidenten des Bundesstaates Maharashtra, Devendra Fadnavis, offiziell eröffnet. Die Landesregierung bezeichnete das Projekt als technologische Neuerung mit zusätzlichem Sicherheitsnutzen.

Technik soll Tempo disziplinieren Für die Umsetzung wurden Rillen in den Asphalt gefräst, die wie die Struktur einer Schallplatte funktionieren. Fahren Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit zwischen 70 und 80 km/h über den Abschnitt, erzeugen die Vibrationen die von A. R. Rahman komponierte Melodie aus dem Film Slumdog Millionaire. Bei höherem Tempo verändern sich die Vibrationen und werden unangenehm. Nach Angaben der Behörden soll dieser Effekt Fahrer dazu bewegen, die zulässige Geschwindigkeit einzuhalten. Hinweisschilder vor dem Streckenabschnitt informieren über die erforderliche Geschwindigkeit, um die Melodie wahrzunehmen.

Musikstraßen existieren seit 2007, als Japan das Konzept erstmals einführte. Weitere Anlagen entstanden unter anderem in Ungarn, Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA. In der Regel befinden sich diese Strecken außerhalb dicht besiedelter Wohngebiete.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt erlauben Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Anwohner sprechen von Dauerbelastung In Mumbai verläuft der Abschnitt jedoch entlang von Breach Candy, einem Viertel, in dem Industrielle, Bollywood-Stars und andere prominente Persönlichkeiten leben. Nach Angaben der Bewohner ertönt die Melodie täglich zwischen 06:00 Uhr und 24:00 Uhr, abhängig vom Verkehrsaufkommen.

Mehr als 650 Familien unterzeichneten nach Angaben der britischen Zeitung "The Guardian" eine formelle Beschwerde an die Stadtverwaltung. Darin ist von aufdringlichen Hintergrundgeräuschen die Rede, die in Wohnungen eindrängen. Viele Haushalte hielten ihre Fenster geschlossen, um die Geräuschkulisse zu reduzieren. Zwar werde die Musik nicht über Lautsprecher abgespielt, doch die wiederkehrenden Vibrationen seien deutlich wahrnehmbar.

In der Eingabe an den kommunalen Verwaltungschef, mit Kopie an das Büro des Ministerpräsidenten, wird zudem auf eine mögliche akustische Ablenkung auf einer Schnellstraße hingewiesen. Einige Anwohner bezweifeln, dass der Sicherheitsgewinn den zusätzlichen Lärm rechtfertigt.

Grundsätzliche Kritik an der Coastal Road Die Coastal Road ist seit ihrer Planung im Jahr 2011 umstritten. Das rund 1,6 Milliarden US-Dollar teure Projekt wurde auf neu gewonnenem Land im Arabischen Meer realisiert. Nach offiziellen Angaben verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Marine Drive und Worli von etwa 45 Minuten auf rund zehn Minuten.

Kritiker bemängeln, dass die mit öffentlichen Mitteln finanzierte Schnellstraße vor allem privaten Autofahrern zugutekommt, während ein Großteil der rund 23 Millionen Einwohner Mumbais weiterhin auf stark ausgelastete Bus- und Bahnverbindungen angewiesen ist.