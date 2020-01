Daimler mit Milliarden-Rückstellung Dieselskandal drückt auf die Bilanz

Zwischen 1,1 und 1,5 Milliarden Euro könnten die Kosten für den Dieselskandal betragen. Die Summe falle, so Daimler in einer Pflichtveröffentlichung zur Bilanz 2019, für „zusätzliche Aufwendungen für laufende behördliche und gerichtliche Verfahren und Maßnahmen“ an. Betroffen sind die Konzernsparten „Cars“ und „Vans“. Bei letzterer wird die Umsatzrendite unter der aktuellen Ergebniserwartung von minus 15 bis minus 17% liegen.

Das EBIT und die Umsatz- bzw. Eigenkapitalrenditen (RoS; Return of Sales/RoE; Return of Equity) der Geschäftsfelder ohne diese voraussichtlichen zusätzlichen Aufwendungen belaufen sich auf:

Mercedes-Benz Cars EBIT: 3,7 Milliarden Euro (2018: 7,2), RoS: 4,0 (2018: 7,8) %

Daimler Trucks EBIT: 2,5 Milliarden Euro (2018: 2,8), RoS: 6,1 (2018: 7,2) %

Mercedes-Benz Vans EBIT: minus 2,4 Milliarden Euro (2018: 0,3), RoS: minus 15,9 (2018: 2,3) %

Daimler Buses EBIT: 0,3 Milliarden Euro (2018: 0,3), RoS: 6,0 (2018: 5,9) %

Daimler Mobility EBIT: 2,1 , RoE: 15,3 (2018: 11,1) %

Überleitung EBIT: minus 0,6 Milliarden Euro (2018: minus 0,8)

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stuttgarter Autobauer 1,6 Milliarden Euro für die Aufwendungen im Rahmen des Dieselskandals zugestellt. Seit Antritt von CEO Ola Källenius im Mai 2019 hat das Unternehmen drei Gewinnwarnungen veröffentlicht.

Mit der Mitteilung gab Daimler auch gleichzeitig Zahlen zum abgelaufenende Geschäftsjahr 2019 bekannt gegeben. So rechnen die Stuttgarter mit einem operativen Ergebnis von 5,6 Milliarden Euro – halb so viel wie 2018 mit 11,1 Milliarden Euro. In diesem Jahr hatte der Autobauer auch schon mit 11,1 Milliarden Euro einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. In der Prognose für das Ergebnis sind die zusätzlichen Aufwendungen für die Dieselthematik noch nicht enthalten. Am 11. Februar 2020 wird die Daimler-Bilanz veröffentlicht.

Neben diesen Kosten kommen auch noch weitere Aufwendungen für die Umstellung auf die E-Autoproduktion und die Investitionen für das autonome Fahren hinzu. Bis Ende 2022 will Källenius die Investitionen daher deckeln und beim Personal bis zu 1,4 Milliarden Euro einsparen.